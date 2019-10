Absuelven a un hombre acusado de abusos sexuales porque la víctima relató los hechos con 'frialdad'

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una turista en el sur de Tenerife. En la sentencia, a la que la SER ha tenido acceso, la sala considera probado que hubo encuentro sexual entre los dos implicados pero que no ha quedado acreditado que existió violencia.

En este sentido, la mujer aseveró que fue introducida en el baño del local Jumping Jacks, ubicado en las Verónicas, a la fuerza, en donde le tapó la boca con la mano y abusó sexualmente. Sin embargo, en la sentencia, la Sala apunta a que no existió violencia debido a que no presentaba signos de ello como hematomas. Lo que más llama la atención en la argumentación judicial es que otras de las circunstancias por las que absuelven al acusado es la falta de "emoción por parte de la víctima a la hora de relatar los hechos apuntando a que el estado emocional descrito por los forenses fue el siguiente: "en general no se muestra muy afectada y llora un poco en la exploración ginecológica".

En cuanto al cambio de versión del acusado, quien finalmente reconoció haber tenido relaciones sexuales, la Sala lo ve con "cierta lógica" al intentar evitar un conflicto familiar con su mujer y sus dos hijos y además el miedo a perder su trabajo. El Ministerio fiscal solicitó la pena de 8 años de prisión por abusos sexuales. Contra la sentencia cabe recurso en el TSJC.