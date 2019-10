Nahuel Leiva: "Tenemos equipo para acabar entre los diez primeros"

Atrás queda el amargo empate logrado por el CD Tenerife el pasado domingo ante el Rácing de Santander. Los blanquiazules trabajan ya centrados en la cita del próximo sábado en Anduva ante el Mirandés como apuntó en la antena de la Cadena SER Nahuel Leiva quien comentaba que “hemos empezado muy bien la semana tras haber hablado los errores cometidos y corrigiendo lo que se ha hecho mal, que es lo que queremos que no ocurra en el próximo partido ante el Mirandés. El míster tiene razón en lo que dice que hay muchos errores individuales pero todo se arregla trabajando para que esas situaciones no se vuelvan a repetir. Tengo la sensación de que vamos a salir de donde estamos y vamos a ir hacia arriba. Estamos en una situación complicada pero la segunda es muy larga y debemos saber tener respeto a los rivales a los que debemos saber superar. Sigo confiando en los compañeros, en el club y en el proyecto y solo pienso en ganar este fin de semana para poder coger una buena racha”, explicó el delantero blanquiazul.

Considera el jugador argentino que el sistema de juego que emplea el Tenerife debería de darle para estar más arriba de donde ahora mismo se encuentra en la tabla clasificatoria: “este equipo debe de estar del puesto décimo para arriba. Cierto es que con estos errores ya no los podemos cometer y lo que debemos de hacer es pensar en sumar triunfos, siendo el primero este sábado ante el Mirandés. Tenemos el sesenta o setenta por ciento de la posesión pero cuando nos llegan arriba nos hacen daño. Lo que debemos hacer es corregir y defender entre todos para no descolgarnos arriba, ayudándonos en el campo para que el rival lo tenga más complicado”, matizó el delantero argentino.

Soy un jugador que necesita continuidad y aquí la estoy teniendo. El haber tenido la oportunidad de disputar varios partidos consecutivos es algo bueno para mí y estoy seguro de que la mejor versión de mi juego está próxima a llegar. Llevo desde los diecisiete años dando vueltas por el mundo y tengo veintidós siendo el Tenerife mi sexto club en mi carrera profesional y creo que aquí voy a encontrar una estabilidad. Vengo feliz a entrenar y me siento feliz por poder ayudar a mis compañeros aunque no nos acompañen ahora los resultados. A pesar de ello insisto en que vamos por la jornada doce y esto es muy largo por lo que debemos tener paciencia para salir adelante con confianza y con unos principios que debemos llevar a cabo cada fin de semana”, argumentó el jugador nacido en Rosario.

El futuro de Nahuel Leiva pudo cambiar puesto que eran varios los clubes que se interesaron por hacerse con sus servicios, algo que reconoció al apuntar que “tenía varias ofertas más de España y de otras ligas pero tenía ganas de buscar estabilidad y eso es algo que me ofrecía el Tenerife por lo que decidí venir aquí puesto que me da mucha estabilidad y me siento feliz por la decisión que he tomado”, sentenció.