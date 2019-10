La USC suspende cautelarmente a Luciano Méndez

La Universidad de Santiago de Compostela ha abierto un expediente sancionador al profesor de la facultad de Económicas, Luciano Méndez Naya, y le suspende cautelarmente mientras no se resuelva el proceso, después de la denuncia presentada por una alumna que fue víctima de comentarios sexistas sobre su escote.

La USC considera "graves" los hechos, e impedirá que el docente imparta claves en lo que dura un proceso que se podría alargar durante semanas, aunque tratarán de agilizarlo.

El rector, Antonio López, anunció esta "suspensión cautelar" y explicó que, ahora, es momento de designar a un instructor, que será el encargado de investigar lo sucedido, escuchar a las partes y aplicar la normativa.

NO DOY CLASE A CHICAS EN TOPLESS

Luciano Méndez no se arrepiente de sus comentarios y tampoco está dispuesto a pedir disculpas. Después del incidente, cuando se reencontró con sus alumnos, se mostró dispuesto a lleagr "hasta donde hiciese falta". En la mañana de este miércoles, a las puertas de la facultad, se mostró tajante: "No doy clase a mujeres en topless. Me da igual que me mande el rector, el presidente de España o Cristo bendito".