Los títulos del Súper Trofeo Lamborghini se decidirán en el Circuito de Jerez /

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto es el anfitrión este 2019 de la ‘Final Mundial del Súper Trofeo Lamborghini’, así como de las rondas finales de los campeonatos Lamborghini Europa, USA y Asia que se disputarán entre el jueves y viernes. Los títulos generales en la clase Pro están en juego en cada uno de los campeonatos continentales, con la tensión llegando a su punto álgido este fin de semana en la pista jerezana lo que se traduce en emoción y espectáculo asegurado.

Programado para el 24 y el 27 de octubre en Jerez, la Final Mundial es el cierre de temporada del Super Trofeo Lamborghini, con carreras que deciden quién es coronado "campeón mundial" de la marca en su serie internacional ‘Lamborghini Huracán Super Trofeo Evos’.

Liderando el campeonato europeo llega a la cita final de año en Jerez el equipo Bonaldi Motorsport con Danny Kroes y Sergey Afanasiev que cuentan con 121 puntos, cinco más que el dúo del team Imperiale Racing con Kikko Galbiati y Vito Postiglione y 16 con respecto a Stuart Middleton y Jack Bartholomew, todas estas formaciones involucradas en la lucha por el título en la clase Pro. Si en la clase Pro, la consecución del título es una incógnita, la lucha en la clase Pro-Am se decidió a favor de Shota Abkhazava en Nürburgring. La categoría Am también está cerca de concluir con Nico Gomar (AGS Events) dominando con una ventaja de 32 puntos sobre Robert Zwinger (GT3 Polonia). Zwinger puede igualar a Gomar en puntos si consigue ambas victorias y Gomar no logra puntuar, pero, aun así, este último aún ganaría el título por número de victorias. También hay una tensa batalla por el título en la Copa Lamborghini. Benoît y François Semoulin lideran la clasificación con 120 puntos, seguidos a 11 puntos por Joseph Collado (AGS Events) y 13 en el caso de Gerhard van der Horst.

En el campeonato asiático, las cosas están mucho más cerca entre los dos primeros de la general, ya que Juuso Puhakka y Takashi Kasai (FFF Racing) cuentan con sólo dos puntos de colchón sobre el equipo Gama Racing de Chris van der Drift y Evan Chen. Los tres títulos restantes también están en el aire, siendo sólo 14 puntos los que separan a Clement Li, Paul Wong y Takamichi Matsuda / Daijiro Yoshihara. Compitiendo por primera vez en la serie de Asia, será el nueve veces campeón mundial de motocross Antonio "Tony" Cairoli y el cinco veces ganador de las 24 Horas de Le Mans Emanuele Pirro.

Este año ha sido otra temporada espectacular en Norteamérica, con tres de los cuatro títulos puestos en juego a decidir en este escenario este fin de semana. Richard Antinucci y Corey Lewis (Change Racing) lideran la clasificación con 124 puntos, sólo seis por delante del vehículo 46 del equipo Precision Performance de Brandon Gdovic. El dúo # 1 Prestige Performance / Wayne Taylor Racing de Andrea Amici y Sandy Mitchell, se encuentra a sólo seis puntos de Gdovic en el tercer puesto de la general. Con nueve victorias de 10 en lo que va del año, Damon Ockey se adjudicó el título Pro-Am en Laguna Seca, pero la categoría Am y la Copa Lamborghini todavía tienen que dilucidar a sus campeones aquí. Solo 15 puntos separan al líder de la clase Am, McKay Snow, de Steven Aghakhani y Cameron Cassels, mientras que, por su parte, Mel Johnson lidera la Copa Lamborghini.

Los primeros entrenamientos oficiales en pista para el Lamborghini Super Trofeo comienzan el jueves a las 10.15 horas con los entrenamientos libres (2 sesiones) de una hora de duración. A partir de las 16.00 horas darán comienzo los entrenamientos calificatorios para todas las categorías. La primera carrera del viernes (USA+ASIA) está programada a las 10 horas, mientras el resto de las pruebas del jueves están programadas a las 11.50 (Europa), 15.05 (USA+ASIA) y 17.00 (Europa).

La Final Mundial del Super Trofeo Lamborghini está reservada para sábado y domingo con los tres campeonatos combinados contando con dos carreras cada uno para las clases Pro-Pro-Am y AM-Lamborghini Cup. Las sesiones de clasificación para estas categorías darán comienzo a partir de las 11:10, mientras a las 15.00 horas está prevista la salida a la primera carrera del fin de semana para las clases AM y Lamborghini Cup y a las 17.00 horas para las clases Pro y Pro-Am. La carrera 2 para ambas clases, tendrá lugar el domingo a las 11:30 (AM y LC) y a las 15 horas para las clases Pro y Pro AM.