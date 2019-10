Pepe Ravelo será nombrado este sábado Hijo Adoptivo de Jerez

El próximo sábado, 26 de octubre, a partir de las once de la mañana en los Claustros de Santo Domingo, Pepe Ravelo será nombrado hijo predilecto de la ciudad, un reconocimiento que le llega tras haber superado una grave enfermedad y tras muchos años vinculado al mundo del fútbol en Jerez.

Directivo y jugador del Xerez CD, ex presidente del Xerez DFC, siempre ha presumido de xerecista y jerezano, aunque no nació en Jerez. Desde hace unos meses, el campo Anexo a Chapín también lleva su nombre, como prueba del afecto y cariño que se le procesa en una ciudad que “siempre me acogió como uno de los suyos”, ha recordado en algunas de las entrevistas que ha concedido durante su etapa como directivo de fútbol.

Ravelo llegó a Jerez en 1969 cuando ficha por el Xerez CD entonces en Tercera División. Jugó durante nueve temporadas en las tres categorías de tercera división, Segunda B y Segunda A. Durante esas nueve temporadas sumó un total de 348 partidos entre liga y Copa.

Como futbolista se retiró en la temporada 1977-1978. Un partido homenaje el 30 de agosto de 1977 ante el Sevilla FC, puso colofón a su carrera como jugador, aunque su vínculo con el Xerez CD seguía más vivo que nunca y posteriormente lo mantendría como directivo.