El PSOE pretende combatir la desmovilización, que podría permitir el gobierno de la derecha y la ultraderecha tras el 10N

En la tarde de ayer, asamblea extraordinaria del PSOE de Jódar, con intervenciones de la vice-secretaria general del PSOE local y alcaldesa, M.ª Teresa García, el secretario general y Diputado Provincial, José Luis Hidalgo, y la Coordinadora del Grupo Parlamentario, en el Parlamento Andaluz, Ángeles Férriz. En la que se abordaba la convocatoria de Elecciones Generales para el próximo 10 N.

La primera intervención corría a cargo de la vice-secretaria general del PSOE local y alcaldesa, M.ª Teresa García, que defendía que la única forma de desbloquear la situación, provocada por las derechas y Unidas Podemos, es con la convocatoria de elecciones, a pesar de haber ganado, el PSOE, todas las convocatorias, además de forma amplia, en este año 2019, “… Yo les pregunto, a esta gente, ¿Cuántas veces más hay que ganar las elecciones, para que se enteren de una vez por todas? El pueblo ha dicho, alto y claro, que quiere que gobierne el PSOE. Y encima, tienen la desvergüenza de decir que otra vez vamos a tener que ir a votar. Vamos a votar porque vosotros mismos habéis bloqueado al gobierno. Vamos a ir a votar las veces que haga falta, y todas ellas las vamos a ganar… Las elecciones se ganan con ganas de ganar, con ganas de trabajar, como tenemos los socialistas… Hace unos años, en 2016, el PSOE se abstuvo para que Mariano Rajoy gobernará, no porque nos gustara, por supuesto que no nos gustaba, pero por el bien de España, porque España no se bloqueará, lo que está pasando ahora, por responsabilidad política, que es lo que les falta a estos políticos, que son unos payasos, les falta responsabilidad, nos abstuvimos para que hubiera un gobierno, aunque no nos gustaba, menos nos gustaba que España se quedará bloqueada… A estos no les importan los problemas de los vecinos y vecinas, para nada, les importan los sillones. Por encima de todo, son anti-socialistas, nosotros fuimos responsables, porque somos un partido de estado…”.

Momento dde la intervención de M.ª Teresa García / Antonio Plaza

En la disputa por el voto de izquierda, García señalaba que el único voto útil y responsable es al PSOE, “… Hago un llamamiento a la izquierda, el único voto útil es el PSOE. Porque esta gente se juntan todos, para echar abajo al PSOE, porque no escuchan la voz del pueblo, eso no les importa… Pedro Sánchez ya ha anunciado que las peonadas se van a bajar, se pone al lado del trabajador, donde se tienen que poder. Recordar que, cuando era alcalde José Luis, tuvo que ir andando a Madrid, para pedirle a estos de la derecha. Ahora no le vamos a tener que ir a pedir nada, porque, sin pedirlo, se han dado cuenta que el trabajador lo necesita… Esta derecha no piensa en eso, fijaros lo que han hecho las tres derechas en Andalucía, quitarle los impuestos a los más ricos, para que se hagan más ricos todavía… Pedro Sánchez mientras ha subido el salario mínimo lo ha subido a 900 euros…”.

Las primeras palabras de José Luis Hidalgo eran para señalar en el acierto y la normalidad de la transición y relevo en la alcaldía para María Teresa García, aunque la mayor parte de su intervención también hacía referencia a la movilización, necesaria, para la jornada del 10 N, superando cualquier tipo de cansancio y apatía, por las innumerables convocatorias electorales, “… No nos podemos dejar vencer por el cansancio, por la apatía, si nos cruzamos de brazos, nos vemos como en Andalucía… Mirar cómo nos vemos ahora. Ahora nos vemos aguantando a estos que en campaña prometían que con la educación iban a hacer, y ahora cierran comedores escolares... O lo que están haciendo con la sanidad, le dan dinero a la sanidad privada, se lo quitan a la pública, alargan las listas de espera…”.

Intrvención de José Luis HIdalgo / Antonio Plaza

Mención expresa a la actitud de Unidas Podemos, en las negociaciones para formar gobierno, “… Hay un partido de izquierdas, que no es de izquierdas y que tiene como objetivo siempre fastidiar a la izquierda… Al final son los mismos de siempre, a esa gente se le ofrecieron tres ministerios y una vicepresidencia. Que ya hay que tener tripas, con todos mis respetos a Pedro Sánchez, para ofrecerle a esta gente que trabaje contigo. No o aceptaron. Se les ofrece un acuerdo programático, con un estatuto, nuevo, para los trabajadores, con aquileres baratos, con 370 puntos. Estos lo que querían era un gobierno dentro de otro gobierno… Tenemos a estos, que se llaman de izquierdas, haciendo, una vez más, de muletilla de las derechas. Y repito, estoy hablando de los dirigentes, de los que han votado cuatro veces, de los que han impedido cuatro veces que España tenga un gobierno socialista. No hay otro caso igual en Europa... Con los dirigentes de Unidas Podemos, o como se quieran llamar, lo tenemos claro, lo sabemos aquí en Jódar, y ahora, por desgracia, lo sabe toda España, no se puede ir ni a contar billetes… Estos siempre terminan echándole la mano a la derecha. Son unos dirigentes que siempre han intentado vivir de las desgracias. Cuando la gente está bien, no se comen una rosca. Estos lo que quieren es que gobierne el PP en España, para que machaquen a los trabajadores y entonces salir como que son defensores de los trabajadores… Los votantes de IU y de Podemos han sido, simple y llanamente, traicionados, su voto no ha servido para que gobierne la izquierda… Por otro lado tenemos a PP y Ciudadanos, que solo saben liarse en las banderas, que son los amos de todas las banderas…”.

Votos perdidos

Hidalgo hacía referencia al mapa político de la provincial de Jaén, donde se reparten cinco diputados en el Congreso, “… El 28 de abril el reparto fue, 3 diputados/as para el PSOE, 1 para el PP y 1 para Ciudadanos. Unidas Podemos no tuvo nada, tuvo 40.000 votos, de gente de izquierdas, perdidos. 40.000 votos que fueron un soplo de aire fresco para el PP, y para las derechas. Aquí en Jódar, el 28 de abril, hubo 1.724 votos de Unidas Podemos, regalados a las derechas. Eso no podemos volver a repetirlo (el 10 N), de ninguna de las maneras. Ese día la izquierda tiene que ir a votar, porque la derecha va a ir a votar. La izquierda tiene que apostar por el voto útil, para que no se terminen perdiendo 40.000 votos de izquierdas. 1.724 votos de izquierdas perdidos en Jódar. Hemos pasado del bipartidismo al multipartidismo, cuanto más partidos, más dispersión del voto, y con eso más posibilidades de bloqueo…”.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario, en el Parlamento Andaluz, Ángeles Férriz, prácticamente reiteraba los argumentos de sus predecesores, aunque matizaba, que en estos meses, nada ha cambiado, desde las anteriores elecciones generales, para que el PSOE, incluso, obtenga un mayor respaldo, sobre todo teniendo en cuenta que en los anteriores diez meses, el gobierno de Pedro Sánchez dio un giro de 180 grados a las políticas del PP, “… La derecha no quiere que nos movilicemos. Si nosotros no vamos a votar el día 10, ellos vuelven. Yo hablo con muchísima gente, y a todo el mundo le digo lo mismo, al que está cabreado, indignado, cansado… Todo lo sabemos, esa apatía por volver a las elecciones. Hay que volverlo a hacer por dos motivos, el primero porque nadie hizo tanto, por tanta gente en tan poco tiempo. Un presidente, con 84 diputados, logró darle la vuelta, 180 grados, a lo que veníamos sufriendo durante 7 años. La segunda es para evitar que las derechas vuelvan… 7 años del PP, 7 años de los mayores recortes y los mayores retrocesos que hemos vivido en la historia, democrática, de este país… Que Casado no ha nacido este año, que también estaba allí. 7 años aguantando paro, precariedad, copagos, con más ricos y más pobres, porque los ricos son más ricos y los pobres más pobres… No se nos puede olvidar la reforma laboral, la LOMCE, esa reforma educativa, segregadora y elitista. Todos los estragos que hicieron en sanidad, se cargaron la universalidad de la sanidad, se negaban a atender a los parados, a los inmigrantes. Los copagos farmacéuticos, los copagos sanitarios. Que despidieron a miles y miles de profesionales de la medicina, de la educación. La ley mordaza. El retroceso en las leyes de igualdad. Se cargaron la negociación colectiva, despedían a los padres para contratar a los hijos. Era la primera vez que la gente tenía un trabajo, y no tenía para llegar a final de mes…”.

Temas locales

Aunque también había referencias a temas locales, concretamente a las últimas sesiones del pleno municipal, como la modificación de créditos, para permitir la actualización y pago a los trabajadores municipales, con la abstención de Ciudadanos, Podemos e IU o la anterior en la que los integrantes de Podemos e IU abandonaban la sesión.