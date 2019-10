Familiares de usuarios denuncian el trato deficiente que reciben en los centros de Asprona

Once familias de usuarios de Asprona se han concentrado ante la sede de los Servicios Sociales en León. Lo han hecho en apoyo de la hermana de Esperanza, a la que la Junta ha trasladado a un centro de Palencia, según dicen sus familiares, por las quejas que han presentado al trato deficiente que ha sufrido en los centros de Asprona León. Hablan de que no se le está suministrando la medicación adecuada, de que la alimentación tampoco es la correcta e incluso de lesiones frecuentes y en algunos casos de gravedad. Una situación, dice Esperanza, que ha denunciado en varias ocasiones ante la Junta, que es de quien dependen los Servicios Sociales, sin que se haya tomado ninguna medida al respecto. El resto de familias presentes en la protesta aseguran que han vivido situaciones parecidas pero dicen que no se atreven a denunciar por las amenazas de Asprona

Junta y Asprona lo niegan

Tanto desde la asociación como desde la Junta niegan en rotundo estas acusaciones. Asprona de hecho anuncia medidas legales. Por su parte desde la Gerencia de Servicios Sociales aseguran que se han investigado hasta siete quejas presentadas por una misma persona sin apreciar ninguna irregularidad