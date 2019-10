La XXVI Media Maratón de Motril recupera su recorrido por la playa

La ciudad de Motril acogerá, este domingo 27 de octubre, el principal evento del calendario deportivo local: la Media Maratón Internacional Ciudad de Motril; una prueba que trasciende el ámbito del propio municipio ya que, con más de un cuarto de siglo de existencia, se ha consolidado como una prueba de referencia nacional tanto para los corredores profesionales como aficionados.

La prueba cuenta con el apoyo incondicional de 15 organismos y empresas de la zona que, en calidad de patrocinadores y colaboradores harán posible que los participantes vivan una jornada deportiva al máximo nivel y, al mismo tiempo, con la comodidad, atención y el calor popular que caracterizan a la carrera.

La teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha puesto de manifiesto la importancia del amplio dispositivo que se desplegará a lo largo de todo el recorrido y zonas adyacentes a la maratón. El contingente humano que velará por el buen desarrollo de la jornada está garantizado por los agentes de la Policía Local de Motril y Protección Civil. Junto a ellos, decenas de voluntarios, coordinadores, monitores deportivos, operarios y jueces reforzarán la atención a los corredores "y todo ello sin olvidar que los motrileños se vuelcan con la prueba y toda la ciudad se echa a la calle, eso es algo realmente impresionante", añade la teniente de alcalde.

Este año se presentan novedades significativas y que pasan, según el concejal de deportes, Daniel Ortega, por el nuevo diseño del circuito: "vuelve a llegar hasta la playa, una decisión que creemos importante porque añade un atractivo indiscutible a la media maratón", explica el concejal. De hecho, el tramo litoral se hará al inicio de la prueba, para que los últimos kilómetros se realicen por la ciudad, con una mayor afluencia de público "que garantizará que los atletas lleguen a meta arropados por miles de personas".

Habrá puntos de avituallamiento cada dos kilómetros y medio, más de 10.000 botellines de agua y fruta. Junto a ello, se dispondrá de una secretaría con zona amplia para la retirada del dorsal (se podrá hacer el sábado 26 de 17 a 21 h. y el domingo de 08.00 a 09.00 h), se establecerán varios puntos de control obligatorio, guardarropa en el Pabellón Municipal de Deportes y zona de calentamiento previo habilitada.

Al llegar a meta, los participantes recibirán una medalla finisher y avituallamiento final con fruta, refresco, bebida isotónica y agua.

De la misma forma, todas las personas inscritas recibirán su bolsa del corredor con su dorsal, chip y documentación de la carrera. Las bolsas se podrán retirar en el stand de la organización, en la Feria del Corredor (Plaza de La Coronación), tanto el sábado de 17 a 21 horas como el domingo de 8 a 9.30, siendo imprescindible la presentación de DNI, carnet de conducir o licencia federativa.

La inscripción, abierta hasta el próximo día 25 (en la web www.mediamarathonmotril.com) tendrá una cuota de 20 euros para las inscripciones que se formalicen hasta el día 25 a las 23.59 h.).

Las categorías son las siguientes: Sub 20 (18 y 19 años), sub 23 (20, 21 y 22 años), Sénior (23-34), Máster 35 (de 35 a 39), Máster 40 (de 40 a 44), Máster 45 (de 45 a 49), Máster 50 (de 50 a 54), Máster 55 (de 55 en adelante). También la categoría de discapacitados (de 18 en adelante).

La organización ofrece, además, la posibilidad de elegir varios circuitos a fin de que ningún familiar o amigo tenga excusa para no participar en la prueba más relevante que organiza el área de Deportes. Así, las pruebas de 5 y 10 kilómetros se celebrarán, junto a la Media Maratón, el domingo a las 10 de la mañana. Para la primera de ellas, la inscripción será de 10 euros, estableciéndose dos categorías absolutas, una femenina y otra masculina, pudiéndose inscribir atletas desde la categoría Sub 16 (cadete, 14-15 años). Para la de 5 kilómetros la inscripción es de 10 euros, siendo de 5 euros para los alumnos de los IES de Motril. En esta prueba habrá dos categorías absolutas, femenina y masculina, pudiéndose inscribir atletas desde la categoría Sub 16 (cadete, 14-15 años).

Por último, destacar la Mini media, dirigida a los más pequeños, que se va a celebrar el sábado 26, a las 17 horas, coincidiendo con el inicio de la Feria del Corredor y posterior evento solidario, Zumbatron, a favor de la AECC.

Inscripción solidaria

El carácter solidario de la prueba impregna el espíritu deportivo de la misma, ya que la organización ha previsto la posibilidad de inscribirse con el dorsal solidario. Es decir, quienes lo deseen pueden, además del precio que corresponda, añadir la cantidad de tres euros cuyo monto global se repartirá, equitativamente, entre la Asociación Española Contra el Cáncer, Cruz Roja (centro de Acogida Humanitaria) y Jesús Abandonado.

Como complemento de la importante prueba deportiva motrileña, se instalará la Feria del Corredor, donde varias empresas relacionadas con el deporte y la salud ofrecerán, en sus stands, sus servicios y productos. Estará abierta de 17 a 21 horas el sábado y de 9 a 13 horas el domingo.

Para finalizar, la teniente de Alcalde María Ángeles Escámez y el concejal Daniel Ortega han animado a toda la ciudadanía a "vivir intensamente su mayor evento y espectáculo deportivo", tal y como siempre lo han hecho y como lo harán en la que va a ser una de sus ediciones más brillantes.