A Escola Lubiáns mantén vivo o espírito polo hóckey na Costa da Morte

Máis de 35 anos fomentando o deporte do stick leva a Escola Lubiáns de Carballo, que precisamente debe o seu nome á Ponte Lubiáns, de orixe romana, que une os concellos de Carballo e Coristanco cruzando o río Anllóns. Trátase dunha entidade que xunta a máis de 130 nenas e nenos entre as modalidades de hóckey e patinaxe.

No espazo desta semana falamos con Cholo, adestrador do equipo sénior e de varias categorías máis, e Fabián, auténtica lenda do club que leva xa moitos anos defendendo a súa camiseta. Conversamos sobre o presente, o pasado e a época dourada baixo o mando de Carlos Loureiro, e sobre os obxectivos cara o futuro.