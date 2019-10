El Ayuntamiento de Palencia reprueba a Armisén y Polanco

Sólo es una declaración institucional sin mayores consecuencias. Sólo un hecho testimonial, pero también es la expresión de la actual situación que vive el Ayuntamiento de Palencia. Nos referimos a la reprobación de la que fueron objeto este jueves en el Pleno la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén y el exalcalde de Palencia, Alfonso Polanco. Había una propuesta de reprobación sólo por Armisén, promovida por PSOE y Ganemos (este último la retiró y se mantuvo la propuesta socialista), pero la concejala de Vox se destapó proponiendo que se incluyera a Polanco. Se incluyó y la reprobación prosperó.

"Un tirón de orejas", "un toque de atención". Así definió su postura la única edil de Vox. En principio la carga de profundidad se dirigía únicamente a Armisén por firmar la resolución con el fin de que la Diputación plantee un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para que se ejecute el convenio urbanístico de la calle Jardines, que supone en estos momentos debido a los intereses desde el año 2010 un pago del Ayuntamiento a la institución provincial de cerca de 25 millones de euros.

Ciudadanos ya había anunciado que no iba a apoyar la reprobación cuando únicamente se dirigía a Armisén. El balón estaba en el tejado de Vox y Sonia Lalanda no defraudó. Para disgusto especialmente de la presidente de la Diputación, visiblemente afectada, apoyó lo que ella misma definió como "tirón de orejas". «apoyaré la propuesta si se incluye también a Alfonso Polanco, que ha sido alcalde durante ocho años y es diputado provincial desde hace más de cuatro años y todavía no ha hecho nada para buscar una solución al conflicto», expresó de forma tajante la edil. Y así lo hizo.

Luego llegaron las intervenciones de los afectados, de Polanco y Armisén. Esta última enarboló su "lealtad" al Ayuntamiento y acentuó el argumento que viene defendiendo de que se limita a cumplir con una "obligación legal". "Coherencia, lealtad y respeto institucional", Esos son los argumentos que manejó la presidenta de la Diputación, mientras que Alfonso Polanco cargó contra la concejal de Vox. Acusó a Lalanda de "tener algo contra el PP" y de "vender su voto al PSOE" una vez más. Visto el pleno de este martes, esta corporación promete momentos "gloriosos". Los socios de coalición de Gobierno están durmiendo con su enemigo.