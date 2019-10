Armisén: "La reprobación me ha afectado, pero yo he cumplido con mi obligación"

Ángeles Armisén, reconoce sentirse afectada por la reprobación del pleno municipal, sin embargo asegura en la Ser haber cumplido con su obligación y haber actuado con coherencia para intentar resolver el problema de la calle Jardines. Achaca la actitud de la oposición al momento electoral que vivimos y a su intención de buscar rédito político.

Ángeles Armisén ha pasado por los micrófonos de Radio Palencia el día siguiente a su reprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento y ha reconocido estar afectada, sin embargo ha defendido su actuación asegurando que se ajusta a la legalidad. Ha recordado que el problema de la calle Jardines viene generado por un convenio firmado por el ex alcalde socialista Heliodoro Gallego con el apoyo de la actual portavoz Miriam Andrés. La presidenta de la Diputación aboga por un acuerdo político pero recuerda que este debe estar basado en la viabilidad técnica de las dos administraciones algo que a día de hoy no es posible. Igualmente ha recordado a la portavoz de Vox que el acuerdo no se refiere sólo a la calle Jardines sino que afecta a un total de 18.300 metros cuadrados que incluyen todo el área de San Telmo que pasarían a ser propiedad municipal de forma gratuita algo que, según el secretario de la Diputación, no es viable.