Despues de mucho tiempo sin hacerlo, volvemos a hablar de versiones. En algunos casos han superado al original, en otros no le han hecho precisamente un favor.

Sergio Andrés Cabello nos propone un recorrido por algunas de ellas. Desde el 'Bring a little loving', de Los Bravos, destrozado por el "Dime que me quieres", de Ricky Martin, hasta la fantástica versión que Diana Ross hizo de "Ain´t not mountain high enough", de Marvin Gaye y Tammi Terrell.