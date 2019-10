Guevara: "Si después de tres partidos, no tienes nada que mejorar... eres de otro mundo"

Ander Guevara subió al primer equipo de la Real Sociedad este pasado verano. Venía de liderar como capitán al filial y pasaba a formar parte del plantel profesional a todos los efectos. Ya sabía lo que era debutar en Primera, pero ahora tenía que competir. De momento, ha jugado como titular los tres ultimos partidos en el Reale Arena. La lesión de Illarramendi le ha permitido tener más minutos de lo que hubiera imaginado en sus primeros meses en Primera. Y está cumpliendo con creces.

-Contra el Betis. "Fue una victoria importante, pero no estamos satisfechos del todo, porque todavía hay cosas que mejorar. Lo sabemos y por eso no nos relajamos".

-Sin confianzas. "Estamos en los puestos de arriba, pero queda más de la mitad de la temporada por delante. Sentimos que estamos en el buen camino y contentos de ver que la afición esté enganchada, Ahora esperemos que todo siga igual".

-Más protagonismo de lo esperado. "En un primer año en el primer equipo, de inicio partes con esa idea de que te puede costar más y ahora tengo más protagonismo de lo que pensaba. Pero soy consciente de que llevo sólo cuatro partidos en la élite, y me queda mucho por trabajar y mejorar".

-Mucho que aprender. "Considero que no es fácil el salto de Segunda B a Primera, lo que he jugado hasta ahora ha sido bastante bueno, pero soy consciente de que puedo dar mucho más, y si después de jugar tres partido no tengo cosas que mejorar, no sería de este mundo".

-Dónde están las dificultades. "En todos los sentido el nivel es mayor y todo supone un cambio, y lo noto sobre todo en que a estos nivel es el error se paga muy caro, así que tienes que estar más acertado".

-Más atrevimiento. "Es difícil subir y empezar a jugar en Primera y atreverte a todo lo que hacías en el Sanse. Es cuestión de adaptación, cada partido que pasa voy mejorando y me siento más suelto".

-Elogios. “Que el mundo del fútbol hable bien de lo que estamos haciendo siempre te ayuda a trabajar, pero somos los primeros que después de cada partido nos ponemos a ver qué podemos mejorar, y ya el mister nos dijo en la charla después del partido que si pensamos que si somos invencibles o perfectos nos estamos equivocando".

-Celta. "Llegan en otra dinámica, pero sabemos que plantilla tienen y en Balaídos será un equipo muy difícil de batir. Estamos preparando el partido con todas las ganas posibles para ir allí y ganar.".

-Puestos de arriba. "Pese a estar ahí arriba no es algo a lo que le damos importancia. Está claro que nos queremos enganchar a los puestos punteros, pero queda mucho y solo pensamos en el trabajo diario

-Champions. "Es importante que sigamos siendo ambiciosos, la plantilla que tenemos es muy competitiva y completa, y cualquiera que sale se ve que da un nivel muy alto. Sin ponernos límites, ni presiones añadidas, somos los primeros que queremos salir y ganar cada partido para quedar lo más arriba posible".