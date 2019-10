El nuevo mapa policial

La nueva delimitación territorial de competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil que entrará en vigor en febrero acaba con una estructura en la provincia de Valencia que se había quedado obsoleta, difusa y poco operativa. Estaba basada en el reparto de competencias en función de cascos urbanos, polígonos industriales y poblaciones pequeñas. En 30 años la configuración ha cambiado y urgía una revisión que ya ha llegado. El Delegado del Gobierno confía en mejorar el tiempo de respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y yo también lo creo. Pero conviene no olvidar que para ser eficaz también hay que contar con suficientes medios materiales y personales. Espero que no se baje la guardia porque estamos hablando de algo tan sensible como la seguridad de las personas.

