Raúl Guti: "Hay que hacer autocrítica y estar más juntos que nunca"

Dentro del vestuario del Real Zaragoza apuestan por la unión como aliada para salir de la situación en la que se encuentra el equipo de Víctor Fernández. Esta mañana, Raúl Guti ha reconocido que es tiempo de autocrítica: "Llevamos varios partidos que no hacemos el juego de principio de temporada, es cierto que hay que hacer hacer autocrítica y volver a la situación con la que empezamos".

Además, el centrocampista desveló el mensaje que les transmitió Víctor Fernández el lunes tras la derrota ante el Mirandés: "Tranquilidad, estar más unidos que nunca, que la final son baches que hay a lo largo de la temporada y tenemos que estar más juntos que nunca". Y es que, a pesar de todo, el vestuario sabe que "esta situación se va a sacar adelante y no hay que pensar en todo negativo porque seguimos estando arriba que es lo importante".

A nivel personal, Raúl Guti está siendo uno de los pilares fundamentales del equipo hasta en una posición que no es la suya como es la del lateral diestro, aunque el futbolista explicó que "estoy contento por todos los minutos que estoy teniendo y toque donde me toque me encuentro bien y es una posición que me viene bien porque me gusta mucho defender y atacar".

De cara al partido del domingo, el canterano sabe que "será un partido muy importante para los dos, bonito para jugar y verlo y encima en Gijón que es un buen campo con el ambiente y su afición". Pero, reconoció que "vamos a trabajar al máximo, con toda la ilusión del mundo para conseguir los tres puntos".

DELMÁS, EN EL GIMNASIO

En el primer entrenamiento con la mente puesta en el encuentro del domingo ante el Sporting, Víctor Fernández no ha podido disponer de Julián Delmás que antes de iniciar la sesión se ha ido rumbo al gimnasio para ejecitarse en solitario.

El preparador técnico ha llamado, en esta ocasión, a Jesús Álvarez central del Deportivo Aragón y que ya realizó la pretemporada con el primer equipo.