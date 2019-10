Menos víctimas pero lesiones más graves

La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal pretende alertar a los jóvenes escolares para concienciarles del buen uso de los vehículos a motor para prevenir accidentes, haciendo especial hincapié en los nuevos sistemas de movilidad.

Por ello, ahora lanzan una nueva campaña junto con el ayuntamiento de Zaragoza y la Guardia Civil de Tráfico con un mensaje muy claro: accidentes con menos víctimas pero con lesiones más graves.

Durante las charlas de la AESLEME no hay medias tintas, los mensajes son directos y muy claros. "Nada de lo que hacemos en la vida merece la pena venir a este otro lado del muro donde estamos nosotros porque esto es irreversible y no tiene billete de vuelta", explica su presidente, Francisco Antonio Ureta.

Cuando le escuchan, dice Francisco, ya nadie quiere ni pensar en tener que estar en ese lado algún día. "No puedes hacer pis, no tienes relaciones sexuales, si no te sondas te mueres", añade.

Es por esto que durante las charlas lo tienen claro, la clave es centrarse en las consecuencias. "No les voy a decir ponte el caso, yo les voy a decir si no te lo pones esto es lo que te va a pasar", cuenta Francisco Antonio Ureta.

Sin embargo, a los accidentes de antes, ahora se suman otras preocupaciones: los nuevos vehículos de movilidad. "Ahí hay un problema terrible por desconocimiento", explica, "hay chicos que van sin casco aun sabiendo que el ser humano a tan solo 7km/h se rompe. Además tienen que tener muy claro que hay dos pilares fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a respetarle la vida a los demás".

Muestra de que si esto no se respeta las consecuencias pueden ser terribles son algunos de los casos que pasan ahora mismo por la asociación. "No puede ser que venga un niño a la asociación con 4 años porque su madre iba mandando un Whatsapp o porque su padre iba bebido. No se pueden quedar en este lado del muro, no se pueden quedar vegetales, pero lo peor de todo es que lo tenemos asimilado".