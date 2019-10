René: "Un portero convive con el error"

Nada le viene grande a un portero como René Román. Ha vivido momentos difíciles en su carrera, con aciertos y errores, por lo que el 2-2 en Alcorcón, en una jugada en la que no se entendió con César de la Hoz, no le quita el sueño. Acepta el gaditano que se precipita en esa acción, entendiendo que la labor del guardameta tiene esos riesgos. El error se paga con gol, mientras que el delantero tiene un margen muy amplio. Habló de ello René después del entrenamiento. No va a perder confianza por un error que puede ocurrirle a cualquiera: “Le di vueltas, normal. Fallo y asumo la responsabilidad. El portero convive con el error. Claro que molesta, pero el fútbol es así y estamos ya curados de espanto. Ahora a dar mi mejor versión y que el míster elija”.

Ganar ya

Seis jornadas sin vencer lleva el Almería. Manifestó Mohamed El Assy, director general, que se debió a la “relajación” después de un fantástico inicio de competición. Según el capitán René, el problema que tuvo el equipo durante las últimas semanas se debe a la competitividad: “Más que relajación se perdió el espíritu competitivo de las primeras jornadas, cuando salíamos con sangre en los ojos. A veces las victorias esconden las cosas que tienes que mejorar y ahora nos toca rearmarnos y volver a ganar”. Además, el meta deja claro que en el vestuario nadie ha bajado los brazos. El Almería es segundo, “y muchos se cambiarían por nosotros”, pero sí es cierto que este bache de marcadores tiene que acabar el domingo frente a un Extremadura que se hace fuerte como visitante. “Necesitamos un triunfo ya. Lo perdimos en Alcorcón por un error tonto, entras al vestuario y ves al equipo con rabia. Por eso estoy tranquilo, porque la capacidad de reacción va a ser fuerte”. La clasificación, a juicio del gaditano, “ahora no es importante, aunque somos segundos por algún motivo. Solo hemos perdido dos partidos de doce y los tenemos en cuenta”.

Listón alto

Espera que se mire el vaso medio lleno. René vivió dos temporadas de puro nerviosismo en Almería para lograr la permanencia y ahora pretende disfrutar incluso más que el año pasado. Entiende que se le pida mucho a esta plantilla: “Hemos puesto el listón alto y es normal que se nos exija. Esta racha podía pasar y más en Segunda. Mejor que toque ahora para que nos haga ver la realidad y las cosas a mejorar. Si hemos dado un 8, no se nos puede pedir menos”. El Extremadura viene de perder 0-3 contra el Rayo Vallecano y el portero rojiblanco avisa: “Tras una derrota dura toca resetear. Por eso el Extremadura va a salir a aguantar bien a nivel defensivo y aprovechar algún error para superarnos”.