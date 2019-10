Negredo abre la puerta al Almería

Álvaro Negredo sigue siendo parte de la historia reciente del Almería. El delantero madrileño, con 32 goles en dos temporadas en Primera División vistiendo la camiseta rojiblanca, está actualmente en el Al-Nasr de los Emiratos Árabes, después de una brillante etapa por el balompié europeo, especialmente en el Almería, Sevilla y Valencia. También pasó por la Premier League y la Liga de Turquía, con el Besiktas. A sus 34 años, siente que aún le quedan muchos goles por marcar y ante los continuos guiños que está haciendo el Almería hacia él, Negredo reconoció que no existe ningún tipo de negociación de cara al mercado invernal, pero sí le abre de par en par las puertas para un posible regreso a la entidad rojiblanca: "No sé nada del interés del Almería, pero sí es cierto que fui muy feliz allí y si en el futuro se da la posibilidad de volver sería bonito para ambas partes. Sin embargo, no puedo decir nada porque no ha habido contactos hasta el momento".

Negredo es consciente de que es un ídolo para la afición del Almería por su magnífica trayectoria. Además, deja claro que fue el primer club que puso sobre la mesa toda la confianza, y es que venía de descender con el Madrid Castilla a Segunda B y el Almería lo firmó para competir en Primera: "Yo siento mucho al Almería, porque es un club al que le tendré siempre mucho cariño y le estaré agradecido por darme la oportunidad cuando no era nadie en el mundo del fútbol. Me abrió las puertas y conseguimos todo".

En referencia a Turki Al-Sheikh, nuevo presidente del club, cree que es bueno que le dejen desempeñar con tranquilidad su labor. La experiencia le dice a Negredo que el magnate saudí va a dar un paso más y el Almería será grande. "Cuando llega un nuevo propietario siempre hay dudas sobre el futuro, pero es importante juzgar a la gente por su trabajo y no por su fama. Vamos a darle tiempo y que salgan las cosas, porque de momento ha activado a la gente y es un primer paso para que el Almería esté arriba y logre los objetivos". Apoya al Málaga en esta situación tan delicada, pero señala que al Almería no le irá tan mal: "Al Málaga le salió bien al principio y ahora su situación no es idónea. Esperemos en un futuro, y por el bien del Almería, que el nuevo propietario haga grandes cosas futbolísticas".