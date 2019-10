Javier Fernández asegura que "nunca se ha puesto en cuestión" la figura de José Alberto

En el marco de los 'Premios Quini', a solo unos metros de los dirigentes del Oviedo (que hace unos meses rompían relaciones con el Sporting), el presidente rojiblanco hacía un llamamiento a dar ejemplo y retomar la cortesía institucional entre clubes, al tiempo que aseguraba que en el seno del club nunca se puso en tela de juicio la continuidad de José Alberto López. No fue tan contundente Javier Fernández con respecto al director deportivo Miguel Torrecilla, aunque dejó claro que está contento con su trabajo "hacia dentro" y que es partidario de los "proyectos largos".

"Nunca se ha puesto en cuestión la figura de José (Alberto) ni por parte del consejo, ni de la dirección deportiva ni de nadie dentro del club. El Sporting no puede estar sujeto a resultados, a uno o dos malos partidos... Lo que interesa es que la trayectoria vaya mejorando y que se consiga que continúe lo que consideramos un buen proyecto de plantilla y de entrenador", comentaba a los medios Javier Fernández.

En una situación más inestable parece estar el director deportivo Miguel Torrecilla, que termina contrato el próximo 30 de junio, aunque no es descartable su continuidad. "Queda mucho tiempo para hablar de estas cosas", comentaba Fernández, que consideraba que "cuando vino, tenía un currículum sobradamente conocido. El proyecto hacia dentro de la casa ha sido muy bueno", comentaba el presidente.

Relaciones con el Oviedo

Fernández compartió acto con los dirigentes del Oviedo, club que decidió unilateralmente romper relaciones con el Sporting por lo que consideraron un trato inapropiado a sus aficionados en el último derbi en El Molinón. A menos de un mes de un nuevo derbi asturiano en el Carlos Tartiere, Fernández llama a la reconciliación, aunque deja la pelota en el tejado del Oviedo: "Lo que Quini ha unido, que no lo separen los dirigentes. Debe haber un entendimiento entre directivas. No puede ser que dos equipos de una región tan pequeña como la nuestra estén peleados. Debe prevalecer la humildad, la lealtad institucional y, sobre todo, la lealtad de las personas, y no los caprichos o las decisiones tomadas en caliente. El Real Oviedo es el que supuestamente rompió relaciones y no sé si ahora han cambiado las condiciones para retomar las relaciones normales. Espero que sí", respondía Fernández.