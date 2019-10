Renato: "Hasta el día de hoy no hemos hablado con Shaheen"

Renato Santos compareció en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda y espera que el triunfo del domingo en La Coruña suponga el despegue del equipo en la clasificación. "El equipo está bien, confiando, merecíamos esa victoria. Estábamos con muchas ganas de ganar un partido, nos ha venido muy bien y ahora vamos a seguir trabajando con la misma ilusión para seguir sumando puntos. Sin duda, queremos dar una alegría a la afición, que lo merece y que siempre está con nosotros". El sábado llegará el Oviedo a Martiricos, donde se presenta el reto de ganar el primer partido en casa. "Ya estamos trabajando y centrados en el Oviedo para ganar en La Rosaleda, seguro que vamos a conseguir un resultado positivo. Será un partido duro como todos, tenemos que estar concentrados desde el primer minuto hasta el final. Tenemos que estar siempre vivos".

El portugués no quiso valorar los últimos movimientos en la estructura de la entidad, y manifestó que no ha habido ninguna conversación con el asesor del jeque Richard Shaheen. "Hasta el día de hoy no hemos hablado con él, sabemos lo que pasa pero no hemos hablado".