Un corte en las conexiones paraliza el sistema Lexnet y produce retrasos en los juicios de Algeciras

Un corte en las conexiones telefónicas ha puesto en jaque hoy a los juzgados de la Plaza de la Constitución y de lo Social en la Avenida Virgen del Carmen de Algeciras. Una caída en los servidores de Internet ha propiciado retrasos en las celebraciones de vistas en los órdenes civiles y penales y la celebración de los juicios con garantías ha quedado en el alero: la avería impide saber si las cámaras de la sala graban las celebraciones y será mañana cuando se sepa si las imágenes se han archivado en los discos duros locales. Si los vídeos no se memorizaran, los juicios no serían válidos.

El decano de los jueces de Algeciras, José Alberto Ruiz, ha criticado esta situación, la cual asegura es una constante en el día a día de la justicia en unas instalaciones “tercermundistas”. La incidencia paraliza el sistema Lexnet, que gestiona notificaciones telemáticas desde los juzgados con los profesionales de la justicia como abogados y procuradores. Además, todo ello impide la firma electrónica de documentos y el registro de estos en línea.

“Hay muchos juicios diarios que se tienen que celebrar y no se puede paralizar la actividad por falta de medios. No se puede tener a cientos de ciudadanos pendientes de si su juicio se celebra o no se celebra”, ha señalado Ruiz.

A esta crítica, la Junta de Andalucía ha asegurado que el problema es del servicio telefónico que sirve la compañía Movistar y que no cuentan con respuesta de la empresa sobre cuándo se volverá a restablecer.