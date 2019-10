Fajardo sobre el césped del Nuevo Mirador: "Así no podemos seguir"

El técnico del Algeciras Club de Fútbol, Emilio Fajardo, analizaba la cita del domingo a las 17.00 horas frente al CF Talavera en el Nuevo Mirador donde afirmó que el rival merece muchos más puntos de los que acumula en este inicio liguero.

"En esta categoría tal y como están los partidos si te pones por delante todos los registros cambian y con un penalti en contra les cambió todo ante el Cádiz B pero en los dos últimos partidos no ha dado sensación de ser un equipo débil", destacaba el preparador algecirista que avala los futbolistas con los que cuenta el cuadro cerámico.

Los ocho goles en contra en cuatro partidos son un elemento a cambiar desde ya por el plantel de La Menacha. "Somos un equipo muy ofensivo que intenta tener muchas ocasiones pero el % de efectividad tiene que ser muy grande y hacemos hincapié en ello sin perder nuestra identidad", declaraba un Fajardo que espera que la situación cambie a pesar de la tranquilidad que radica en el vestuario. "Hay que cortar la sangría de estar recibiendo tantos goles y llevar cuatro jornadas sin ganar para que todo vuelva a su cauce".

Acerca del rival lo califica como un equipo "muy cambiante". "Han manejado varios sistemas esta temporada y tienen mucha polivalencia en su plantilla para poder hacerle daño al rival", expresó el algecirista que tuvo que hablar una semana más del césped del Nuevo Mirador que mejora por días pese a los esfuerzos que realiza la plantilla para ejercitarse.

"Cuando entrenamos lunes y viernes en un 25x25 es que lo hacemos en el trozo que hay desde una portería hasta el Fondo Sur o Norte, el lunes estaban fatal por la lluvia y Pablo Ganet sufrió una elongación y así es muy complicado que un equipo profesional entrene", lamentaba Emilio Fajardo que se ha visto forzado a quitar una sesión de entrenamiento de esta semana ante las nulas soluciones que se encuentra en este asunto.

"Sé que el club maneja una situación pero me preocupa el día a día porque aún no sé dónde vamos a entrenar mañana y el lunes dónde lo vamos a hacer, y así no podemos estar", afirmaba resignado el entrenador del Algeciras que "vayamos donde vayamos daremos el 100%" toda vez que a partir del 10 y hasta el 24 de noviembre no podrá entrenar en su Estadio por resiembra.