Delgado acusa al PSOE de incendiar la sanidad

José Ignacio Delgado garantiza que la atención sanitaria de Aranda y su área de influencia es una prioridad para la Junta de Castilla y León. El procurador ribereño de Ciudadanos ha salido al paso de las críticas del PSOE el pasado lunes con la visita de la secretaria de Organización regional. Considera que las declaraciones de Ana Sánchez, reforzadas con las de la cabeza de lista al Congreso por Burgos, Esther Peña, lo que menos hacen es ayudar a buscar soluciones a las carencias en este ámbito.

Delgado insiste en la necesidad de propiciar a través del diálogo y el consenso un pacto por la sanidad para afrontar la situación actual y futura, con el problema que implica, por ejemplo, el dato de que un 45% de los médicos de la provincia está previsto que se jubilen a lo largo de los próximos diez años. El parlamentario de Ciudadanos reconoce que ni su partido ni nadie tiene “una varita mágica”, pero las declaraciones de Ana Sánchez, que califica de “incendiarias” y que entiende que se enmarcan en la demagogia preelectoral, crean un alarmismo innecesario que nada favorece a los pacientes. “Esta señora tiene la lengua muy larga y los cumplimientos muy cortos y cada uno se dedica a lo que se dedica, pero nosotros nos dedicamos a trabajar, pero no hay varitas mágicas. ¿Ustedes piensan que si mañana el partido Socialista gobierna ya está solucionada la sanidad en Castilla y León? No se puede mentir, no se puede vivir en la soflama permanente, en la injuria y difamación, porque eso crea incertidumbre y y más mala salud”, argumenta el procurador.

El procurador de Ciudadanos insiste en que la Consejera de Sanidad, de este mismo partido, no tiene intención de cerrar consultorio alguno, pero sí es necesario llevar a cabo un plan de reestructuración sanitario en el medio rural basado en optimizar los recursos en función de la demografía.