La Junta rechaza el puente del Ejército

La Junta confirma a los alcaldes de la comarca de Baza afectados por el corte de la carretera A-4200 que no acondicionará el terreno ni construirá las bases para que el Ejército de Tierra monte un puente provisional que permita la reapertura de la vía. La Consejería de Fomento obliga a toda una comarca a seguir incomunicada durante medio año si antes no decide habilitar un paso alternativo aguas arriba o abajo del río Baza.

El delegado de Fomento, Antonio Granados, ha anunciado, tras reunirse con los alcaldes este jueves, que las obras del puente sobre el cauce fluvial comenzarán la próxima semana. Han sido adjudicadas a Jocón, una empresa de la comarca de Baza, concretamente de la localidad de Caniles.

El delegado ha negado la posibilidad del puente alternativo aunque ha asegurado que se estudiará con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la posibilidad de habilitar un paso seguro por un vado en el cauce seco del río Baza, pero solo para vehículos agrícolas dada la cercanía de la campaña de la aceituna.

Mientras se niega la posibilidad del puente alternativo, miles de vecinos de Benamaurel, Cortes de Baza, Zújar, Castril y Castilléjar tienen que seguir dando una vuelta por Cúllar para acceder a todos los servicios comarcales que ofrece Baza.

Por cierto, como solución alternativa a los efectos sociales que está ocasionando la incomunicación parcial de estos municipios, Benamaurel contará con Urgencias de 24 horas de forma temporal, mientras duren las obras de reconstrucción del puente.

La Junta compensa así los inconvenientes de unos vecinos que, ante cualquier emergencia sanitaria, deben acudir al Hospital de Baza dando un rodeo por Cúllar. Provisionalmente se mantendrá activo un servicio que es una demanda histórica de estos pueblos de la Comarca de Baza.

Alcaldes de Baza, Benamaurel, Castilléjar, Zújar y Cortes de Baza / Radio Baza

¿A QUÉ SE COMPROMETE LA JUNTA?

Los alcaldes de Baza, Pedro Fernández, de Benamaurel, Francisco Torregrosa, Castilléjar, Jesús Raya, Castril, Miguel Pérez, Cortes de Baza, Juan Fernández, y Zújar, Salvador Moreno, han conseguido de la Junta de Andalucía el compromiso de estudiar un paso alternativo al puente dañado de la A-4200 que reconecte esta carretera autonómica, que mantiene a los municipios parcialmente incomunicados desde el 12 de septiembre.

"Es urgente que Fomento busque la reconexión de esta carretera que tiene un gran volumen de tráfico. La rotura del puente y el corte de la vía está provocando graves inconvenientes y genera problemas de seguridad vial a nuestros vecinos" explican los alcaldes. Insisten, además, en que, en menos de un mes, con el inicio de la campaña de la aceituna, la situación se complicará mucho al no disponer los vehículos agrícolas de un vial alternativo seguro para llegar a las principales almazaras de la zona. "Los vehículos agrícolas no pueden transitar por la autovía y necesitan acceder a las almazaras. No se puede mirar hacia otro lado ante una realidad como esta" han manifestado los alcaldes.

Otra circunstancia que han puesto sobre la mesa los alcaldes para apremiar a la Junta de Andalucía a que planifique un paso alternativo y lo estudie con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es la llegada del invierno y las previsibles heladas en la carretera. "Estudiantes de bachiller, enfermos crónicos que acuden todos los días al hospital, trabajadores y cualquier otra persona que tenga que desplazarse a Baza tienen que conducir unos 30 kms más por trayecto con la peligrosidad que ello supone en invierno".

Los munícipes han manifestado a la Junta que no puede mantener la carretera cortada durante los próximos cinco meses de ejecución del nuevo puente, cuyas obras según Fomento comenzarán la próxima semana tras la adjudicación de los trabajos a una empresa comarcal. "Nuestros vecinos necesitan una solución urgente ya y esta pasa por habilitar un paso alternativo seguro sobre el Río de Baza".

Al no contemplar la Junta la posibilidad de que el Ejército de Tierra instale un puente provisional, todos los alcaldes han agradecido al Ministerio de Defensa "su rápida respuesta y buena disposición" para aportar soluciones al corte de la carretera al poner a disposición de los municipios los recursos militares como solución de emergencia.

Por otro lado, los alcaldes han conseguido de la Junta el compromiso para que incluya en sus presupuestos para 2020 una partida para la actualización del proyecto de arreglo integral de la carretera de Benamaurel (A-4200), planteando el ensanche de la calzada y la eliminación de las curvas y los cambios de rasante peligrosos.