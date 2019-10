Calleja: "El Alavés siempre nos lo pone muy difícil aquí"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en rueda de prensa que el Alavés, rival al que reciben este viernes en el estadio de La Cerámica, siempre les ha complicado mucho en sus visitas de las últimas temporadas.

"Cada vez que han venido a este estadio nos han puesto en muchas dificultades, por lo que seguro que nos van a complicar mucho. No nos podemos confiar en los números o estadísticas, ellos no están bien fuera, pero ello no quita que va a ser un partido muy duro y no será nada fácil", advirtió.

"El Alavés demuestra que es un equipo muy competitivo, al que es muy complicado ganarle y que tiene las ideas muy claras. Un equipo peligroso, que tiene transiciones muy buenas y muy verticales. Le da mucha importancia a no encajar y siempre están preparados para hacer daño en cualquier jugada y cualquier contra", añadió.

Calleja señaló que espera un partido similar al que jugaron ante el Valladolid y remarcó que deben tener especial atención en las acciones a balón parado, a las segundas jugadas y a no desorganizarse. "Sabemos que con espacios son muy peligrosos, por lo que debemos imponer nuestro juego y ser protagonistas.", recalcó.

Tras los últimos resultados, el Villarreal se ha acercado a la zona europea de la tabla, aunque Calleja dijo que "no hay que mirar la clasificación, ya que es un tema circunstancial, ahora debemos solo mirar el partido con el Alavés y buscar la victoria. Queremos darle continuidad a lo que está haciendo el equipo, a la regularidad que estamos teniendo a nivel de juego y resultados, con la idea de estar lo más arriba posible".

El técnico, que informó que Rubén Peña es duda para el partido, debido a un golpe que recibió en la rodilla, explicó que la apuesta en los últimos partidos por un once más definido y con pocas rotaciones se debe a que "empezaron jugando unos jugadores y me ha gustado lo que he ido viendo, en líneas generales está saliendo bien y eso me hace estar contento".

"Los que no están jugando están trabajando bien, están luchando por ganarse una plaza y eso me hace estar muy satisfecho con el trabajo de todos. Han participado 19 jugadores, cada uno con lo que se le pide ya sea de inicio o saliendo del banquillo, por lo que no habiendo partidos entre semana es complicado que haya rotaciones", prosiguió.

Durante esta semana, se ha visto entrenar ya al capitán Bruno Soriano, quien lleva dos temporadas en blanco por una lesión. "Ya hace los calentamientos, empieza a hacer pequeñas cosas, pero todavía no está con el grupo. Se le nota en la cara que las cosas van bien, pero debemos ir poco a poco. Vamos a empezar a que haga tareas más exigentes, trabajo en el que no esté todo tan controlado, pero no tenemos prisa".

Por último, se refirió al hecho de haberse convertido en el tercer entrenador con más victorias en Primera de la historia del club, al apuntar que "mi ilusión es seguir así, seguir alargando en el tiempo el poder estar en este club y poder lograr esos registros. La idea es seguir creciendo y lograr la mejor versión posible".