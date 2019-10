Es uno de los principales accionistas del CD Tenerife. El empresario sirio Amid Achí fue hoy protagonista en la antena de la Cadena SER en donde quiso repasar la actualidad que se vive especialmente en el ámbito extradeportivo en el club y tras haber conocido las intenciones de otros empresarios de hacerse con el control del club blanquiazul como es el caso de la dupla formada por José Miguel Garrido y Corviniano Clavijo, comentando al respecto que “me llevo bien con Corviniano y los accionistas principales debemos consentir lo que es bueno para el club. Si algún día accede a la presidencia del club le apoyaré a muerte. Los accionistas principales del club debemos buscar una solución para que los pequeños accionistas no terminen dando sus acciones a un especulador que no es de aquí. Si pudiera compraría más acciones para que no caigan en manos de especuladores”, matizó.

Tiene claro Amid Achí que el actual consejo de administración finalizará el mandato en curso con Miguel Concepción al frente del mismo, reconociendo del actual presidente del club que “su mandato ha sido bueno y en el ámbito económico ha hecho un gran trabajo aunque en la faceta deportiva no estemos donde realmente queremos”, explicó.

Por último y en lo que se refiere a la faceta deportiva, el empresario sirio reconoció estar preocupado y que “ahora mismo firmaría estar un puesto por encima del descenso a final de temporada, declarando con respecto a la última cita liguera ante el Rácing que “no hemos sabido defender el triunfo que teníamos conseguido ya que fue clamoroso el error en el último gol del rival”, vaticinando sobre la cita de este sábado en Anduva que “no se debe perder allí y si eso ocurre desconozco si se tomará alguna decisión en el consejo. No formo parte del mismo ni se lo que harán”, sentenció.