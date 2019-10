Este jueves ha comparecido Aritz López Garai en la previa al encuentro que el CD Tenerife disputará en Anduva ante el Mirandés el próximo sábado. Una cita que los blanquiazules afrontan con la baja de última hora del capitán Suso Santana quien no se ha recuperado de un golpe en el empeine sufrido en el encuentro del pasado domingo ante el Rácing de Santander.

Un encuentro para el que el inquilino del banquillo blanquiazul se lleva a diecinueve futbolistas que partirán hacia tierras peninsulares a primera hora del viernes y entre los que está el majorero Alberto, de quien su entrenador comentó que “es un jugador muy bueno y tuvo ofertas para salir de aquí. Su problema viene cuando se relaja aunque somos conscientes de que en plenitud de facultades nos da mucho”, señaló el técnico vasco.

El rival al que se enfrenta el conjunto tinerfeño está pasando por un buen momento pues acaba de salir de los puestos de descenso y según López Garai “empezó con dudas pero ahora mismo está haciendo un buen trabajo. Conozco a su entrenador, tiene jugadores válidos y luchará por mantener la categoría. En su campo son un rival muy complicado por lo que deberemos tratar de hacer bien las cosas para sacar algo provechoso”, explicó.

No quiso desaprovechar el técnico la ocasión para hacer un ejercicio de reflexión sobre la situación actual en la que se encuentra, reconociendo que “estoy tranquilo pero no preocupado pues entiendo como es este negocio y entiendo que si no llegan los resultados llegará un momento en el que no voy a seguir. Puedes tener buenas sensaciones que si no tienes resultados no tienes sostén. Si los números son brillantes y las sensaciones son malas llegara el momento que esto no llegue. Soy consciente de que va acabándose el crédito y a pesar de los apoyos que recibo entiendo que esto va de resultados, que espero lleguen pronto puesto que mi ilusión es la de poder seguir, pero entiendo que si no es así mi tiempo se terminará agotando”, sentenció.