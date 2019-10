La noche en la que Modelé Fatalé demostró que quizás nunca se haya ido

Podríamos hablar casi de una conexión temporal, Modelé Fatalé el viernes y Las Dianas el domingo, este fin de semana ha servido para unir dos generaciones, a priori inconexas desde cualquier prisma, pero donde el punk hace de nexo. En pleno 2019, casi a las puertas del 2020 este sonido que casi dijo adiós hace unos años, mantiene latente su llama y parece por fin estar dispuesto a reclamar su cetro como estilo alternativo y alejado de modas. Además de los nombres ya reseñados podríamos añadir a Carmencita Calavera y no puede ser casualidad que todas estas formaciones estén lideradas por mujeres.

Centrándonos en la crónica musical más estricta, el directo del otro día no fue más que un pretexto para volver a congregar a la "parroquia modeliana" con la única misión de volver a dejarla "fatalé" y es que parece que vuelven con toda la garra, locura y desvergüenza, o eso parce atisbar su último lanzamiento, "Please, don't go", el tema que popularizara KC & The Sunshine Band a finales de los años 70, que posteriormente revitalizó Double You en 1992, dotándole de una base electrónica y que seguramente perdure en la memoria de alguno de nuestros lectores.

Con la teatralidad que caracteriza a los "Modelé", el acto de aparición no pudo ser más espectacular con Clarise sobrevolando el escenario, apoyada en parte de sus compañeros, con posteriores coreografías de mano de las "Show Girls", siendo esta la tónica general de todo el concierto, haciendo disfrutar al público en una especie de batalla continua entre ellos y nosotros, como una relación que nunca se cortó en el pasado, recordemos que Modelé Fatalé ha estado varios años desaparecido por avatares del destino.

El directo de Modelé Fatalé pasa por ser algo que habría que marcar en rojo y vivir la experiencia a la que ellos te llevan. Haciendo un símil, sería como el vídeo viral de unos caramelos y un refresco de cola, el grupo son los primeros, nosotros los segundos, pero conforme suena el primer acorde, aquello estalla de una manera sin igual. Es una auténtica fiesta en mayúsculas donde prima la diversión y revivir las viejas noches punk pero convenientemente adaptadas a estos tiempos.

Por supuesto que sonaron "Bollera por despecho", "Puñalada trapera" y "Battiato", con ese estribillo tan aclamamado y que pasa por ser uno de sus lemas; "Viva Franco, Viva Franco, Battiato". Lo mejor de la noche fue poder constatar que el espíritu punk, alternativo y contestario, aunque nada perdura para siempre, sigue presente en estas convulsas fechas, ya sea a través de esperados regresos, como así ha sido con Modelé Fatalé o con la incorporación de nuevos actores, actrices en nuestra particular resurrección del punk.