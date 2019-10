Manifestación por el restablecimiento de Onda Jaén. Al grito de "alcalde dimite, la tele no te admite" y a ritmo de charanga, varios centenares de personas han paralizado el centro de la capital este jueves tarde durante la manifestación promovida por el comité de empresa y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT. La manifestación comenzó en la Subdelegación del Gobierno y finalizó frente a las puertas del Ayuntamiento de Jaén.



Era la última de las reivindicaciones previstas tras las diversas concentraciones que han convocado. Exigen el restablecimiento del servicio de la Radio Televisión Municipal tras el incendio producido en las instalaciones el pasado 6 de agosto y la defensa de los más de cincuenta puestos de trabajo de la plantilla.

Las peticiones

La portavoz de los empleados, Lourdes Rivilla, se mostraba convencida de que "el servicio forma parte de la idiosincrasia de la ciudad del Santo Reino" y que después de 18 años es "esencial para la ciudadanía por su labor social". Se sienten engañados, aunque afirmaba que no le extrañaba que el nuevo equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos estén dando tantas largas, lamentando que el consistorio no haya aceptado las distintas fórmulas planteadas por la plantilla para continuar con las emisiones.

Rivilla se ha referido al informe externo solicitado por el Ayuntamiento de Jaén a un gabinete jurídico y audiovisual y anunciado este mismo jueves por el edil de personal. En el mismo, entre otras cuestiones, se podría dilucidar qué parte de la plantilla de Onda Jaén sería factible de ser reubicada en otras áreas del consistorio debido al sobredimensionamiento de ésta. Lourdes Rivilla ni siquiera se plantea esta solución.

"Nosotros estamos dispuestos a salvar el servicio de radio televisión municipal, no estamos dispuestos a ninguna reubicación. Es más, las reubicaciones no se negocian. Nosotros tenemos adquiridos una serie de derechos laborales, por los que hemos luchado durante 18 años y no vamos a negociar absolutamente nada. Solamente vamos a luchar por el mantenimiento del servicio y por el mantenimiento de los puestos de trabajo".