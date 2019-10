Casado pone a Junta y PP como los mejores defensores de los servicios en los pueblos

El líder nacional del partido ha realizado este jueves una visita al sur de la provincia dentro de la precampaña de cara a las elecciones del 10 de noviembre. La primera parada ha sido en la fábrica de 'Quesos Marsan' en Valencia de Don Juan. Allí ha tenido lugar una intervencion sin preguntas para los medios. En ella, Pablo Casado ha hablado del compromiso de su partido con la lucha contra la despoblación. Compromiso, ha dicho, que pasa por mantener los servicios esenciales, como la educación o la sanidad, en los pueblos. Ha puesto a la Junta como ejemplo de estas políticas a pesar del proyecto del gobierno autonómico de PP y Ciudadanos de concentrar y cerrar hasta 152 consultorios locales en otros tantos pueblos de la provincia.

Pablo Casado también ha prometido apoyo al sector agroalimentario como opción de futuro para el mundo rural. En ese sentido, ha pedido al PSOE que negocie con EE.UU. para que el gobierno de Trump retire los aranceles que pretende imponer a las exportaciones españolas y que va a causar graves perjuicios a productos del campo leonés como el vino.

Por cierto que el líder del PP no ha querido dejar pasar la oportunidad de presumir una vez más de sus raíces leonesas. Por eso, ha pedido el apoyo de los leoneses para que vuelva a haber un presidente de la provincia en La Moncloa después del 10N. Pero uno bueno, ha dicho, "no como el último", en referencia al ex presidente Zapatero.

Tras su visita a la quesería Casado ha puesto rumbo a San Millán de los Caballeros para conocer una explotación ovina. En principio, esta parada se iba a suspender por lo apretado de la agenda del candidato del PP que este jueves participa en el programa de Antena 3 'El Hormiguero'. Pero Casado ha querido mantenerla para no hacer un feo a sus propietarios, que llevaban días adecentando las instalaciones para recibirlo. La guinda a este tour la ha puesto con un encuentro con militantes y simpatizantes en el bar del pueblo de su familia paterna, Matadeón de los Oteros.

Casado ha estado acompañado por el presidente provincial del partido Juan Martínez Majo y los candidatos del PP al Congreso y el Senado