Cientos de personas marchan para luchar contra el sinhogarismo

Cientos de personas sin hogar se han concentrado esta mañana en Madrid para reclamar recursos para evitar que haya gente viviendo en la calle. Las asociaciones organizadoras estiman que en Madrid una de cada seis personas está en riesgo de exclusión.

Una campaña contra el sinhogarismo llamada "Ponle Cara", que pide que no se deshumanice a aquellos que no tienen un techo. Este año destaca la atención sobre las mujeres que viven en la calle, que aunque son minoría, son más vulnerables a los peligros de la vida sin hogar. Enrique Domínguez, de Cáritas, organizador de la campaña, afirma que no todo el sinhogarismo se encuentra en la calle: "la violencia de género en la vivienda, la falta de contratos de arrendamiento o la incertidumbre también quitan el hogar a la gente".

Durante el manifiesto, que se ha leído en la Puerta del Sol, se ha denunciado la parálisis de las administraciones para regular la situación de personas que aseguran, "están abocadas a vivir en la calle."