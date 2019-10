Maheta Molango : "No le pedimos ni un euro al Ayuntamiento, solo avanzar"

El CEO del Real Mallorca, habló con motivo de la presentación de una nueva página Web impulsada por el presidente de la asociación de veteranos del Real Mallorca "Chichi" Soler.

Después del acto el consejeró hablo de la actualidad del equipo, de la buena racha que atraviesa deportivamente, pero en lo institucional dejó muchos recados al Ayuntamiento de Palma por su falta de operatividad ante las situaciones deportivas de la entidad que siguen pausadas.

"Es una situación de frustración, que es la dinámica desde que llegamos, se ha hecho una inversión muy importante en el estadio y no recibimos nada a cambio. Al final estás igual que hace tres años. No ha habido avances en ningún tema. Vienes desde Phoenix, el equipo baja, apoyas, pagas el concurso, haces una reforma prácticamente íntegra de un estadio público, que no es tuyo, y te encuentras con que solo hay problemas".

"No pedimos dinero, solo avanzar. No pedimos ni un euro. Es frustrante, espero que no se cansen. Porque cuando tú pones tanto y no recibes nada a lo mejor te cansas".

"¿Qué tenemos que explicar? Estamos ayudando. En el Lluís Sitjar no tenemos solución, en la ciudad deportiva no tenemos solución... El Mallorca ahora mismo es el abanderado de la isla y de esta ciudad en el mundo".

"Siempre he sido muy diplomático, pero es que llevamos cuatro años así y al final te cansas. No yo, que soy un mandado, pero hay gente aquí que ha invertido cuarenta millones de euros, más otros tres en la reforma del estadio y la ciudad deportiva. Llevamos cuatro años dando sin recibir nada".

Prácticamente de manera íntegra son las declaraciones del consejero delegado de la entidad que ha hablado alto y claro sobre la situación del club con los famosos permisos del Ayuntamiento.