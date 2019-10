Evolución favorable del empleo

El segundo cuatrimestre del año ha tenido una tendencia de reducción del desempleo, según el estudio elaborado por Comisiones Obreras, situando el número total de los parados inscritos en las oficinas de empleo en 2.614 personas, lo que supone una cifra sobre el inicio del año de un -10,37% (-174) dato importante que consolida la evolución positiva del desempleo en la comarca Tierras de Medina. En este segundo cuatrimestre, de abril a agosto, se ha reducido el desempleo en 283 personas con respecto al mismo periodo del pasado año. Son buenos resultados, por tanto, que se han dado fundamentalmente en dos sectores estacionales como son el agrícola y servicios. Eso sí, seguimos en la comarca con los mismos problemas; 6 de cada 10 parados son mujeres, es decir, el 61% del total. Por otro lado, más del 50% son mayores de 45 años.

En lo que se refiere al tipo de contratos, más del 92% siguen siendo temporales y con alta rotación. En cambio, las cifras de afiliación a la Seguridad Social nos dejan buenos datos ya que, ahora mismo, hay casi 13.200 afiliados en la comarca, unos 600 más que el año pasado.

Con estas cifras la situación en Medina se analiza con más tranquilidad, sobre todo porque los problemas que surgieron a lo largo del año con algunas empresas, como la actual Made Tower, se han ido solucionando.

En referencia a Siro, la otra empresa que plantea dudas, desde CCOO se asegura que se está a la espera de si aparece o no un comprador, aunque se recuerda que no hay previsión de cierre. Si no se encontrase comprador seguiría con la misma gestión que hasta ahora.