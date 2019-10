Joaquín Sarabia: "No voy a descansar hasta que alguien reconozca que la muerte de mi hija pudo haberse evitado"

Tres años después de la muerte de Rocío Sarabia, la joven de 14 años arrollada por un tren en Alguazas el 31 de mayo de 2.016. Estos días hemos conocido la sentencia que exculpa a Adif de la muerte de la menor. La familia Rocío piensa recurrir la resolución que dice que el Administrador de Infraestructuras Ferroviaria no tuvo nada que ver con lo sucedido.

Joaquín Sarabia, padre de la menor fallecida, ha pasado por el programa Hoy por hoy e insiste que no se puede culpar "solo" a su hija de su propia muerte, como da a entender la sentencia conocida estos días por parte del Juzgado Central de lo Contenciso-Administrativo nº 11 de Madrid.

Dice el padre de la menor, que el pasado 24 de octubre habría cumplido 18 años, que en su opinión la responsabilidad fue de Adif ya que el vallado de seguridad que debía de impedir el paso a las vías estaba en mal estado, "de ahí que mi hija de forma inconsciente cogiera ese atajo, como hacía todo el mundo el Alguazas", asegura.

"Soy consciente que mi hija quizá podría haber elegido otro lugar más seguro para cruzar la vía del tren, pero también sigo pensando que si la valla hubiese estado en perfecto estado mi hija no hubiera podido pasar por ese lugar, de ahí que culpe a Adif de su muerte", afirma el padre de la víctima.

Joaquín Sarabia, que asegura que recurrirá las veces que haga falta dicha sentencia; aunque la falta de dinero para asumir todos los costes es una gran barrera, ha contado en la antena de la SER, que tras la muerte de su hija fue él mismo el que solicitó a Adif medidas de seguridad suficientes para que no volviera a pasar lo ocurrido con su hija, "me hicieron caso y a los pocos meses instalaron un mallazo de micro soldado infranqueable que impide el paso de cualquier persona, si lo hubieran instalado antes mi hija no hubiera muerto", asegura el padre de Rocío.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Radio Murcia, asegura que -el arrollamiento de la víctima se produjo en un lugar que ni peatones ni vehículos podían circular; tristemente, la víctima del arrollamiento contribuyó con su conducta al curso causal del accidente, por lo que los hechos no pueden anudarse a la ausencia de medidas de seguridad, sino a la entrada de la víctima en un lugar inapropiado para el tránsito de personas en el momento en que se aproximaba el tren que inevitablemente la arrolló-.

Junto con el hecho de cruzar la vía en el momento que se aproximaba el tren por un lugar inapropiado, se une la fatalidad de los auriculares. Rocío llevaba puestos unos casos que le impideron escuchar la llegada del convoy y de las señales acústicas realizadas por el conductor del mismo.