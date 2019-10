Sindicato Médico de Navarra:"Nos preocupa que digan que hay temas no salvables"

El vocal del Sindicato Médico de Navarra Juan Ramón Sanchiz, manifiesta "preocupación por las declaraciones" del director general de Salud, Carlos Artundo, este pasado miércoles en Ser Navarra, en el sentido de que haya asuntos que ahora mismo no se pueden tocar, como es el caso de los salarios de los médicos. "Estamos en la misma situación del año pasado, planteando el mismo problema y si ellos no pueden tocar este tema, alguien tendrá que hacerlo". Sanchiz manifiesta que "la fuga de compañeros a otras Comunidades es diaria y no solo por la sobrecarga sino la cuestión retributiva. Explica que las conversaciones continúan y de hecho esta mañana de jueves, dirigentes del SMN se reunen con responsables del departamento de Salud.

