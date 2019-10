El Parlamento dice no a la reprobación de la consejera de Salud

El Parlamento de La Rioja ha rechazado la reprobación de la consejera de Salud, Sara Alba, por el despido de una trabajadora en su periodo de lactancia siendo ella directora del centro en el que estaba contratada. Alba ha asegurado que "no hubo vulneración de derechos" y ha recibido un caluroso aplauso de sus compañeros.

La 'popular' Catalina Bastida ha sido la encargada, en el desarrollo del debate, de defender la reprobación, presentada por su grupo, rechazando la actuación de la consejera, que ocurrió el pasado mes de abril, como mujer y como madre y pidiéndole que dimita por coherencia política. "Un gobierno y un grupo que lo sustenta no se evalúa por lo que dice, sino por lo que hace", ha dicho.

"Las mujeres trabajadoras no entenderían que, hoy, no reprobásemos a la consejera Alba", ha dicho apelando a la defensa de la igualdad y el feminismo de la presidenta Concha Andreu. Los "derechos como madre", ha creído, no se pueden quedar en un mero "discurso".

El portavoz socialista, Raúl Díaz, ha rechazado una reprobación de la consejera de Salud porque parte, ha indicado, no de su gestión pública, sino de algo relacionado con su labor anterior en la empresa privada.

Ha creído, además, que no se trataba de una reprobación, "sino del ácido de la indigestión de los populares" y ha considerado que Alba podría solucionando todo trayendo "sal de frutas".

Así, ha dicho que se trata de medias verdades, porque "la consejera nunca ha sido condenada, porque se llegó a un acuerdo entre las partes, en las que no formaba parte la consejera, porque lo firmó la entidad privada para la que trabajaba".

La diputa de IU, Henar Moreno, ha creído que no cabe, desde ningún punto de vista, que una acción que desarrolló la consejera en la empresa privada, "ni tan siquiera a título personal", se convierta en una reprobación, ya que debería ser "por razón de la acción de gobierno". Además, les ha preguntado a los 'populares' si harían lo mismo si el despido lo hubiese hecho un hombre.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, no ha entendido por qué la consejera "no ha salido a explicar unos hechos que condenan su honorabilidad" y ha considerado: "Probablemente nos falta información". Ha creído que su grupo no puede votar en contra de la reprobación porque la consejera no ha dado explicaciones (así pues, se han abstenido).

En su segundo turno, Bastida le ha preguntado a la consejera si "firmó la carta" de despido "o no" y ha achacado el voto en contra del Grupo Mixto a que, según firmó Podemos, no puede reprobar ningún miembro del Gobierno.

La consejera ha cerrado el debate agradeciendo el apoyo "incondicional" recibido a su persona, "incluídos miembros del Partido Popular". A su juicio, "no se deberían tratar en sede parlamentaria asuntos personales que no se refieren a la acción de gobierno".

No obstante, y dada la situación, ha explicado que se "ha traslado una versión sesgada y particular, por no decir errónea" del caso. Así, ha insistido: "Esta consejera no ha sido condenada", explicando que "nunca hubo juicio y nunca llegó a probarse la vulneración de derechos".

"Si hubiera habido vulneración habría sido despido nulo, no improcedente" y "se reconoce la improcedencia", ha dicho al tiempo que ha señalado que, "en esa misma fecha otras trabajadoras fueron madres y lactaron y no fueron despedidas".

Ha aseverado a los populares: "A esta consejera, que también es trabajadora y madre no le van a intimidar". Y les ha acusado de "intención torticera de amenazar a través de la calumnia".

La presidenta del Gobierno, Concha Andreu, ha cerrado el debate espetando a la diputada 'popular': "Señora Bastida, no ha entendido nada del feminismo". También les ha dicho a los 'populares' que no han "entendido nada del trabajo parlamentario". Ha añadido que les reprobaría, pero ya lo han hecho los ciudadanos, dado que ya no gobiernan.

"Quiero corroborar mi compromiso con un gobierno feminista", ha dicho al tiempo que ha asegurado: "Si un miembro de mi gobierno comete alguna irregularidad con respecto a la igualdad será reprobado y cesado". Y ha afirmado, también: "Si un miembro de mi gobierno, dentro y fuera de la acción de gobierno, comete una irregularidad urbanística será cesado".

La reprobación de Alba ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y Grupo Mixto y la abstención de Ciudadanos, contando sólo con el voto a favor del PP. En cuanto a la petición de cese de Alba, han votado en contra todos los grupos menos el PP

Y un nombre propio.

Alberto Lafuente, nuevo director gerente del SERIS

Lafuente sustituye a José Miguel Acítores. Ha ejercido la medicina desde 2004, principalmente en diversas instituciones sanitarias de Navarra. Se incorpora al SERIS procedente de la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.