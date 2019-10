El Tribunal Supremo confirma la nulidad del reglamento de consultas de San Sebastián

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del reglamento de consultas ciudadanas del Ayuntamiento de San Sebastián, lo que impide aplicar esta herramienta para adoptar una decisión sobre la celebración de corridas de toros en la capital donostiarra.

La Sala Tercera del Alto Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el consistorio donostiarra contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que anuló el reglamento de consultas ciudadanas aprobado por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de San Sebastián el 30 de abril de 2015.

El tribunal vasco aceptó un recurso presentado por la Administración General del Estado y consideró que la normativa municipal impugnada contenía una figura, la de la consulta popular no refrendaria, que en realidad significa un "auténtico referendo que traslada miméticamente el de la Ley Catalana 10/2014".

El TSJPV entendía que el reglamente anulado pretendía pasar por meras "consultas" procesos que constituyen auténticos refrendos, lo que va en contra de la Ley de Bases de Régimen Local.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, anunció entonces que el Ayuntamiento recurriría esta resolución judicial y que "agotaría hasta el final" toda "opción de defensa jurídica".

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves en un comunicado su decisión de desestimar el recurso municipal en el que, según precisa, el consistorio insistía en las diferencias existentes entre las "consultas no referendarias" o "consultas ciudadanas" (de creación municipal) y las "consultas populares" (previstas en el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local).

El Ayuntamiento argumentaba que la existencia de las primeras no obstaba a que, los asuntos de "especial relevancia" previstos en el artículo 71, se sometan, no a consulta ciudadana sino a consulta popular, previa autorización del Gobierno, dejando abierta la posibilidad de impugnación estatal de las convocatorias cuando, por su importancia, no proceda la consulta de creación municipal.

El TS contesta que cuando el artículo 69.1 de la Ley de Bases impone la obligación de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida local lo hace "sin menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley".

"Esto es, de tal mandato u obligación no puede deducirse la potencialidad jurídica necesaria para fundamentar en el mismo la creación de un nuevo mecanismo de participación, de carácter referendario, y, además, sin apoyo ni en la Constitución, ni en la Ley que la desarrolla, reguladora de las distintas modalidades del referéndum", señala la sentencia.

"Esto es más evidente aún en el artículo 70 bis 1 -agregan los magistrados- en el que el deber de establecer, en normas de carácter orgánico, procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación en los asuntos de la vida pública local, se concreta en los mecanismos de iniciativa popular de los vecinos que gocen del sufragio activo en las elecciones municipales".

El Ayuntamiento de San Sebastián aprobó en abril de 2015 la normativa anulada, que se puso en marcha por primera vez con la recogida de firmas para convocar una consulta sobre las corridas de toros en San Sebastián.

Goia anunció que se habían validado 8.986 firmas, lo que superaba el 5 % del censo donostiarra necesario -requisito exigido por el reglamento local anulado- para convocar una consulta sobre la celebración de festejos taurinos en instalaciones municipales.

El Ayuntamiento había previsto que la consulta podría celebrarse en septiembre de 2016 pero la sentencia del TSJPV dejó en el aire todo el proceso sobre el que también se ha pronunciado el Tribunal Supremo