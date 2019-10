"Sigo rodando en Cantabria porque me gusta, aunque ya no me lo exija el contrato"

El director Daniel Sánchez Arévalo ha defendido en Hoy por Hoy Cantabria la belleza de los paisajes de Cantabria que le siguen atrapando. "Al principio rodaba aquí porque contaba con financiación del gobierno regional, pero lo sigo haciendo, a pesar de que en 'Diecisiete' el presupuestos lo ponía Netflix porque no encuentor otro lugar mejor".

"Yo nací en Madrid por accidente y se que acabaré viviendo en Cantabria, no sé si cerca del mar o en la montaña" ha asegurado al reivindicar su origen cántabro.

Acaba de presentar su último largometraje, producido por Netflix, una "road movie" rodada en Cantabria, que podrá ser vista a través de una plataforma presente en 190 países y con más de 160 millones de usuarios.

"Tenía una intención real por mostrar lo que a mí me enamora, lo que me hace feliz, lo que me hace estar tranquilo, me hace sentirme en casa todo el rato", ha explicado, al tiempo que ha reconocido que tras una semana del estreno de la película en Netflix, se le han "desbocado" sus redes sociales con mensajes "de cariño y de amor".