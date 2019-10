Catalunya monopoliza les Corts

No es que piense que nuestra Comunitat tenga que vivir ajena a lo que pasa en Catalunya o que no le influya. Es más, esta misma semana ya opiné al respecto. Sin embargo, no entiendo como la situación que viven nuestros vecinos del norte vaya hoy casi a monopolizar la sesión de control al President Puig con preguntas de Ciudadanos, Podemos y Vox.

De verdad que no hay preocupaciones más importantes para la vida diaria de valencianas y valencianos. Eso sí, luego no se quejen si la gente siente cada vez mayor desafección por los partidos políticos y por las instituciones. El fin no justifica los medios ni aunque estemos en campaña electoral.