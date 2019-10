El conseller Marzà defiende una solución política al conflicto de Catalunya

El conseller de Educación y miembro del Bloc, una de las formaciones que integran Compromís, Vicent Marzà, defiende una solución política a la situación en Cataluña. Recuerda que el Consell apuesta por el diálogo y ha agregado que no se soluciona nada teniendo a personas encerradas en prisión para mejorar la relación entre los diferentes territorios del Estado.

El Bloc aprobó este pasado fin de semana una resolución en la que defendía la amnistía para los líderes del 'procés'. Y Vicent Marzà puntualiza que han hecho esa propuesta y la posición del Gobierno es otra. El Conseller ha incidido en que hay que seguir avanzando y dialogando, hacer que de verdad las personas que se dedican a la política puedan dialogar. A su juicio, hay que dar una solución política a un tema que se ha judicializado y que no ha solucionado nada. Ahora, ha apuntado, se está más lejos de la solución.

No obstante, prefiere no decir si los considera o no como presos políticos, pero ha asegurado que no se soluciona nada teniendo a personas en prisión para mejorar las relaciones entre territorios.