Silván "no recuerda" e Izquierdo considera "groseras" las modificaciones del PGOU

Nueva jornada del juicio por las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 2003. Esta vez con el ex consejero de Fomento, Antonio Silván, y con uno de los denunciantes, el socialista Javier Izquierdo.

El que fuese consejero y ex alcalde de León ha testificado por videoconferencia desde los juzgados leoneses y ha contestado la mayoría de las preguntas, únicamente formuladas por la acusación popular ejercida por el letrado Carlos Castro, con un "no me acuerdo" o con un "no lo recuerdo". Aún así, Silván ha defendido que él confiaba en los técnicos de la Consejería de Fomento cuando tenía que firmar algún documento.

También ha declarado Javier Izquierdo, uno de los denunciantes y concejal en el Ayuntamiento por el PSOE en el momento que presentó la denuncia. Izquierdo ha calificado como "groseras" las modificaciones del PGOU y que además se veían a simple vista.