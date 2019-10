Casademont se viste de gala para recibir el Barça

Casademont Zaragoza vestirá una temporada más con los trajes en los partidos de casa y con un look casual en los desplazamientos de Alejandro Moda.

Cuerpo técnico y jugadores se estrenarán el domingo en el Pabellón Príncipe Felipe contra el Barça en uno de los partidos más esperados del curso.

El equipo que dirige Porfirio Fisac llega al primer gran partido de la temproada con un balance casí perfecto tras sumar cuatro victorias en las cinco primeras jornadas en al liga ACB, además de conseguir el pasado miércoles su primer triunfo en la Basketball Champions League en la pista del Besiktas.

Aún así el partido contra el conjunto azulgrana se presenta con las lesiones de Rodrigo San Miguel y Javier Jústiz. El entrenador no arriesgará con el estado físico de los jugadores pero no cabe duda que es un serio contratiempo para jugar contra una de las mejores plantillas europeas con el ex NBA Nikola Mirotic como auténtica estrella.

Casademont tratará de potenciar sus virtudes y aprovechar los puntos débiles del Barça, si los puede encontrar, para tratar de competir y quién sabe si poder tener opciones de victoria.