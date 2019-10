Las Cortes aprueban el techo de gasto de 2020

Esta aprobación del techo de gasto supone el primer paso para que Aragón pueda tener un presupuesto. Y en cuanto al por qué de las votaciones, hoy ha primado la lealtad de los socios a su ideología.

Los 276 millones de euros más con los que contará el próximo presupuesto servirán, ha defendido el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, para tener más márgen de acción. "Quiero destacar que el techo de gasto está hecho con sensatez y prudencia, pero también con la necesaria audacia para que el próximo presupuesto nos dé un mayor margen de iniciativa y acción", explicaba.

Prudencia porque reconoce el gobierno que recaudará menos -un 8%- en impuestos regionales, y audacia porque anticipa que será más -un 11%- lo que recibe de financiación autonómica del Estado.

Sin embargo, a la oposición no le cuadran las cuentas. Ni el Partido Popular, ni su diputada, Carmen Susín, se las creen. "No tengo dudas de que sabrá que nuestro voto es negativo y la razón es clara: no nos creemos sus números y, por lo tanto, no los apoyaremos", añadía.

Por su parte, Izquierda Unida lo que no se cree, que hoy ha votado lo mismo que el PP, son las politicas de austeridad que obligan a fijar techo de gasto. Alvaro Sanz decía que "aparentemente muchas cosas han cambiado, pero no ha cambiado prácticamente nada", porque "sin Montoro pero con Montero tenemos la misma ley, las mismas previsione y tenemos el mismo porcentaje de deuda pública puesta en cima de la mesa".

Y mientras el "no" unía hoy al PP y a Izquierda Unida, separándolo de la otra izquierda, Podemos compartía argumentos con Sanz, pero hoy optaban, ha dicho Marta Prades, por la responsabilidad. "Nuestra valoración sobre el techo de gasto no ha variado en absoluto. Esta es una herramienta directa de austeridad al servicio de la banca y al servicio de Angela Merkel", explicaba. Sin embargo, añadía "nunca jamás podrán decir que Podemos Aragón no ha sido responsable y que no ha actuado siempre pensando en el bienestar de las aragonesas y los aragoneses".

La otra extraña pareja del día ha sido la formada por Ciudadanos y Vox, que pese a compartir incredulidad con los numeros del gobierno, han votado abstención. Aún así, Jose Luis Saz, del partido naranja, hasta felicitaba al consejero de Hacienda. "Le felicito por atraer a la disciplina presupuestaria a partidos que no creían en ella", argumentaba.

Saz incluso ha llegado a exculpar a Pérez Anadón diciendo que "él no es el causante ni el culpable, sino la víctima" porque el verdadero causante "es el Gobierno de España que es el que ha provocado esta circunstancia, siendo él quien ha retenido las entregas a cuenta a las comunidades autónomas durante meses".