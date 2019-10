Juandi Ramírez trae para Almería bronce mundial

Del 15 al 19 de octubre tuvo lugar el Campeonato Mundial ISKA en la ciudad de Cork, República de Irlanda, en el que participan los campeones de cada categoría llegados de unos países donde este deporte goza de un extraordinario interés.

Allí estaba un almeriense para defender nuestro pabellón y colgarse la medalla de bronce tras una brillante actuación. Juandi Ramírez no lo tuvo fácil para desplazarse y correr con los gastos pero sus ganas de vencer y su preparación le hizo dar un paso al frente y colocarse entre los grandes del Muay Thai.

La empresa no era fácil pero la afrontó con ilusión y le dedicaba el triunfo a su abuela que ha sido muy importante en su carrera deportiva. Juandi narra para LA VOZ lo que ha sido un gran campeonato logrando la medalla de bronce y quedando muy cerca de la gran final que era su gran objetivo a priori.

Con 40 países

“Conseguí la medalla de bronce para España en una categoría y modalidad realmente complicadas como es la de Muay Thai-60kg en la que estaban los mejores de países como Portugal, Bélgica, Malta, Polonia y Francia entre otros... Peleadores jóvenes pero muy buenos y experimentados, hicimos peleas muy entretenidas y vistosas”, comenta el almeriense tras el gran evento.

La medalla estaba cara ya que: “A este campeonato asistieron más de 40 países, tan variopintos como China, Jamaica, Australia, EEUU... venidos de todos los continentes y rincones del mundo. Ha sido sin duda una de las mejores semanas de mi vida, donde he podido disfrutar y apreciar el más alto nivel competitivo en mi deporte, he aprendido muchísimo y me ha motivado bastante en buscar una mejor versión de mi mismo como competidor”. Ha aprendido, disfrutado y competido bien durante esta increíble experiencia, sin duda viajar fuera de tu país para pelear y hacer lo que más le gusta en un evento de esta magnitud “y representando a tu país es algo que no podré olvidar jamás, espero algún día poder tornar el color de esa medalla ya que estuve muy cerca de conseguirlo”. Se exige más en el futuro.

Su mensaje

Es increíble ver como los deportistas españoles sin ninguna ayuda ni apoyo por parte de nuestras instituciones nacionales o locales “llegamos con nuestros propios medios a competiciones de nivel mundial con nuestra bandera a la espalda y luchamos con todo, sinceramente es algo que deberían reflexionar”. Fue un camino verdaderamente difícil y apasionante, lleno de trabajo, sacrificios y momentos bajos. “He sentido esta vez más que nunca un apoyo muy fuerte por parte de todos que me ha dado un extra en los momentos más cabizbajos de la preparación. Sin mi familia, amigos y mi equipo no hubiera podido disfrutar esta experiencia, así que es a ellos a quién les estaré agradecido”.

Pero su fuerza viene de aquí: “Quisiera acordarme de mi abuela Ana Delia, la mujer que me ha criado y me dejó hace muy poco. Estaría muy feliz de ver todo esto.