Maras: "Vine con el objetivo de jugar en Primera"

Valiente en el campo y fuera de él. Nikola Maras se atrevió a hablar en castellano, y es que su paso por el Chaves portugués le ha hecho más fácil la adaptación a nuestro idioma. El central es uno de los futbolistas más regulares de la plantilla rojiblanca y los números no engañan. Diez jornadas en el once de Pedro Emanuel y dos goles en su cuenta -Sporting y Alcorcón-. Además, su forma de entender este deporte ha impresionado a los aficionados, que ven en Maras la figura de una persona que siente la camiseta a pesar de llevar muy poco tiempo en la ciudad. Pero ahora lo más importante es ganar y poner punto y final a la mala racha.

Cuatro puntos de dieciocho lleva el Almería. Es un mal balance, si bien continúa segundo de la fila. Por ello, Nikola Maras confía en la reacción del grupo frente al Extremadura. Reconoce que no están llegando los resultados, pero refuerza ver la clasificación: “Es bueno seguir segundo a pesar de los partidos que llevamos sin ganar, pero hay que aguantar el máximo tiempo posible entre los mejores y para ello tienen que llegar las victorias”.

El objetivo

Al balcánico no le da miedo hablar de ascenso. El inicio de campeonato no fue fruto de la casualidad y percibe la calidad necesaria en el vestuario para aspirar a lo más alto. Turki Al-Sheikh presentó un proyecto ambicioso para meter al club en la élite del balompié y Maras lo acepta. Partiendo de la humildad, el Almería debe competir con los mejores: “Pesamos que tenemos calidad para luchar por el ascenso. Es un objetivo que tengo en el Almería, no es malo hablar de Primera, pero debemos hacerlo en el campo”. Preguntado sobre la trayectoria del equipo, que ocupa plaza de ascenso, explica que no es una situación inesperada, y sí trabajada: “Sí me lo esperaba, porque vine a este proyecto para pensar en cosas grandes. Estamos segundos, pero podríamos tener más puntos. Con la calidad de la plantilla no es nada sorprendente que estemos arriba”. Un futbolista con personalidad y metas muy altas.

Extremadura

Es un rival que viene de perder 0-3 contra el Rayo Vallecano, aunque sus números como visitante son importantes. Ha ganado dos partidos, empató dos y perdió otros dos. Ha sumado más fuera que en el Francisco de la Hera. Si el Almería quiere ganar, Maras avisa de que tienen que minimizar los errores y no perder el balón en zona de conflicto. Además, el central está maravillado con el nivel de la categoría: “Da gusto ver los partidos de Segunda. Hemos estudiado al Extremadura y son mejores fuera de casa que en su campo. Ganó al Tenerife gracias a su competitividad y eso nos pone en alerta”. Como ya ocurriese con la visita del Lugo al Estadio, “será un partido que requiere paciencia y mucha concentración”.

Acabar la racha

Todavía duele el empate en Alcorcón, y en especial a Maras, que había marcado el 1-2 en el tramo final. La rabia con la que finalizó aquel encuentro el serbio llegó al corazón de los aficionados, “ahora mismo necesitamos un triunfo, no es el momento para hacer valoraciones. A nivel personal quiero dar un nivel muy superior para el Almería. Mi sitio está aquí”. Las lesiones de Juan Ibiza y Lucien Owona le convirtieron en líder de la defensa y también en ídolo de la grada rojiblanca. Nikola Maras agradece al público el cariño que le transmiten en el Estadio Mediterráneo y en redes sociales: “La afición está siendo importante para mí. La relación con el público es fantástica y con su ayuda podremos ganar a cualquier rival”. Maras quiere ganar ya.