Raby Oliveira vuelve al Magec Tías "Contra la Violencia de Género" de Lanzarote

Raby Oliveira Diaw regresa al Magec Tías “Contra la Violencia de Género” tras un periodo alejada de las canchas donde se ha centrado en su vida personal y laboral con esmero y dedicación, esperando sentir el momento de la llamada interior para regresar a las canchas. Ese momento ha llegado y la ala-pivot granadina, criada en Lanzarote, ha decidido volver a enfundarse la camiseta del club que ha defendido en las dos últimas campañas en categoría nacional, las mismas que lleva el equipo lanzaroteño en la Liga Femenina 2.

La jugadora, que ha militado en esta categoría en equipos como el McDonald's Tenerife, el Ciudad de los Adelantados o el Ponce Valladolid, es un refuerzo importante para el equipo entrenado por Jesús García, que la conoce a la perfección de su etapa en el baloncesto tinerfeño. “Sera un rotación interior muy importante y a su vez nos aportara garantías bajo los tableros”, explica el actual técnico del Magec Tías sobre la jugadora, que la temporada pasada alcanzó el medio centenar de encuentros con el equipo rojinegro.

Ante la falta de rotaciones debido a las lesiones, el regreso de Raby Oliveira es sin duda un soplo de aire fresco para el primer equipo del Magec Tías, que podrá así dar descanso a las jugadoras con más minutos en las piernas en los partidos. La temporada pasada disputó un total de 25 partidos a las órdenes de Aday Villalba, con una media de 14 minutos en cancha, anotando 96 puntos y logrando una valoración total de 116 puntos, con una media superior a los 4 rebotes por partido.

“Tenia decidido que este año no iba a jugar por temas personales y no he entrenado nada en este tiempo”, confiesa la jugadora, que tendrá que empezar su particular pretemporada 'express', anticipando que espera “estar bien en un par de semanas” para poder volver a ser la jugadora que ha sido en las últimas campañas y aportar trabajo, dedicación y sacrificio en el interior de la pintura.

Raby Oliveira se encuentra “contenta, ilusionada y con muchas ganas de jugar, echaba de menos entrenar y jugar, así que voy a darlo todo desde el principio y espero que todo salga bien”. Pese a que no ha estado con el equipo, la jugadora reconoce que ha estado en contacto con algunas jugadoras, que ha visto algún partido y que, “aunque no estuve en el Pabellón de Tías en el partido de hace dos semanas, porque estaba enferma, lo seguí desde el comienzo y espero ayudar a mis compañeras para darle la vuelta a la situación”.