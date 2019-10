El llamamiento desesperado de los padres de Lucía Vivar para reabrir el caso

"Estamos desesperados, pero muy cuerdos. Sabemos que la muerte de nuestra Lucía no fue un accidente. Queremos que se investigue y den con el culpable", es el llamamiento de Almudena Hidalgo y Antonio Vivar, los padres de la pequeña Lucía Vivar que con solo tres años fue hallada muerta junto a las vías del tren horas después de desaparecer el 27 de julio de 2017.

En una entrevista concedida a SER Málaga avanzan que su abogado, el letrado Marcos García Montes, presentarán en unos días un escrito ante el juzgado que archivo el caso de la muerte de la niña para reabrir el asunto. Durante los últimos meses (tras el archivo en febrero de 2019) han cambiado de abogado y han contratado los servicios de dos detectivas. "Queremos que se reabra el caso para pedir que se investigue, si es posible desde cero y con un nuevo equipo, y demostrar que aquello no fue un accidente".

Los padres han elaborado un minucioso informe con los que consideran son "puntos oscuros" del caso. En él destacan, entre otras asuntos, que el chupete de la pequeña apareció en dirección contraria -40 minutos después de la desaparición- y en un lugar ya revisado por el grupo de personas que habian rastreado las vías y el entorno de la estación de tren de Pizarra. Consideran que la investigación de la Guardia Civil nunca consideró este aspecto como una pista.

Inciden en que apenas se recabaron los testimonios de los testigos presentes en el lugar de la desaparición o a lo largo del recorrido. Tampoco se aportaron las conversaciones mantenidas la noche del 27 de julio (y madrugada del 28 de julio) entre los vigilantes de la estación y el centro operativo de Adif en Sevilla.

Destacan además el hallazgo del cuerpo en el único lugar del recorrido en el que existe un camino de acceso para vehículos que conecta la carretera con las vías del tren. Tanto Almudena como Antonio consideran importante que no aparecieran restos biológicos de la niña en los bajos del tren que supestamente provocó su muerte al golpearle la cabeza. Tampoco había proyecciones de sangre, ni de otros fluidos corporales en las inmediaciones. El vestido de la pequeña fue hallado con manchas de grasa, pero en ningún caso de sangre.

LA MUERTA DE LUCÍA

La investigación de la Guardia Civil apuntó en toda momento a que la niña se desorientó mientras jugaba por la noche con sus primos y caminó durante horas (4.280 metros) hasta caer dormida en las vías. El primer tren de la mañana le propinó accidentalmente el golpe que le causó la muerte en el acto.

Lucía jugaba con sus primos a última hora del miércoles 27 de julio junto al bar La Estación, situado en el apeadero de Pizarra (9.000 habitantes). Iban y venían de la plaza del pueblo a la estación. En la terraza del establecimiento, sus padres, abuelos y tíos charlaban apurando las últimas horas del día. Todo parecía en orden hasta que, poco antes de las once y media de la noche, los padres se percataron de que la pequeña no estaba junto a los otros niños y que no respondía a sus llamadas. Minutos después, daban la voz de alarma a la Guardia Civil y se iniciaba unas labores de rastreo en la que han participado durante toda la noche cerca de 600 personas en busca de la menor.

Han pasado dos años y medio desde que se produjera aquel caso. En este tiempo, los padres han recabado cerca de 120.000 firmas de apoyo para pedir la reapertura del asunto. Padres que junto a otros familiares han realizado en numerosas ocasiones el camino de las vías del tren desde Pizarra hacia Álora hasta el punto donde fue hallado el cuerpo de la niña.