Los Bomberos reprochan a la clase política la tardanza en apobar su ley

Los bomberos asturianos urgen la aprobación de una normativa autonómica que regule su profesión y les proteja jurídicamente –a ellos y a sus familias- en caso de accidente. El frustrado intento de una normativa estatal, que tropezó con la convocatoria de elecciones generales, ha sumado varios meses más a la espera de un colectivo cuya reivindicación prendió a raíz de la muerte de Eloy Palacio en el incendio de la calle Uría de Oviedo. Llevan más de tres años esperando y este viernes han acudido a la Junta General a pedirles a los políticos que concreten sus promesas.

No hay un solo bombero en toda España que no haya temido alguna vez verse –o ver a su familia- como la de Palacio. El 7 de abril de 2016 este miembro del cuerpo de Bomberos de Oviedo estaba de descanso, pero su amor propio le empujó a acudir al pavoroso incendio de la calle Uría para ayudar a sus compañeros. Murió en acto de servicio. De haber sido Policía Nacional o Guardia Civil su caso se hubiera reconocido como accidente laboral y su familia no habría tenido que litigar con el ayuntamiento por un resarcimiento que finalmente fue más que modesto. La solución es una Ley -ello la llaman de Bomberos, otros de Emergencias- de ámbito estatal y desarrollada luego por la legislación autonómica. De momento ni una ni otra han visto la luz aunque todos los partidos la apoyan.

El portavoz de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, Juan Fernández “Cuni”. entiende que son buenas palabras que llevan oyendo desde hace años. Este viernes han acudido a pedir concreción a los políticos. Reclaman un calendario para la tramitación de esa ley. Ellos ya tienen trabajo adelantado, un borrador en el que proponen, por ejemplo, ser reconocidos como funcionarios de carrera o la unificación de categorías profesionales en una sola, la de bombero.