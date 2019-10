Enfrentamiento entre Podemos y CB por el proyecto contra la soledad en Ponferrada

El proyecto municipal para la lucha contra la soledad en Ponferrada ha dejado patente el enfrentamiento entre Podemos y Coalición por el Bierzo, los dos socios de gobierno de los socialistas en la capital del Bierzo.

Liderado por el concejal Pedro Muñoz, la iniciativa pretende sentar las bases y aplicar las medidas necesarias para frenar el avance de lo que considera la pandemia del siglo XXI.

Pues bien, a la Concejala de Mayores del consistorio, Luisa Varela no le ha sentado nada bien que se genere una delegación especial o una nueva concejalía que ofrezca explicaciones directamente al alcalde sin pasar por Bienestar Social o Mayores. La apreciación de su compañera de ejecutivo ha dejado literalmente pasmado al concejal Pedro Muñoz.

'Consideramos innecesario que se cree una concejalía para este plan cuando se llevan a cabo otros planes en otros departamentos y no se crean otras concejalías dado que además supondrá un carga para las arcas municipales ' ha señalado Varela que también ha explicado que se trata de una discrepancia en el seno del equipo de gobierno dado que están 'más unidos que nunca'.

Muñoz no lo ha entendido en el mismo sentido y, de hecho, asegura estar 'anonadado por la postura de oposición frontal' de Varela a la que también asegura que su intervención 'no muestra una disensión, sino un disensón' en el seno del tripartito de la que tendrán que hablar al tiempo que ha reconocido que 'no veo la unidad por ninguna parte'.

La situación ha abierto la puerta al portavoz del PP, Marco Morala que ha hablado directamente de la primera crisis pública de gobierno entorno a un proyecto que ellos respaldan por coherencia y por los beneficios para los ciudadanos de Ponferrada.

Finalmente, fue el alcalde el que ha intentado calmar los ánimos de los dos grupos políticos entorno a un proyecto pionero en su campo y que ha recibido felicitaciones a nivel nacional por las propuestas que incluye.

En todo caso, sólo Ciudadanos y USE se han abstenido en la votación del proyecto que el resto de grupos ha respaldado mayoritariamente.

La sesión también ha dado cuenta de la prórroga del Plan de la Infancia y Adolescencia del municipio hasta 2023 y de la puesta en marcha de la oficina del servicio de gestión del ARU de la Puebla Norte, ambos aprobados por unanimidad. También ha salido adelante la prórroga del acuerdo con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para la futura ejecución de la senda fluvial hasta el barrio de Flores del Sil, iniciativa que se encontró con la abstención del PRB que sigue solicitando la construcción de un lago artificial en la confluencia de los ríos Sil y Boeza.

La corporación también ha dado luz verde por unanimidad al cambio de nombre del pabellón La Cogolla de Fuentesnuevas que, a partir de este momento, recibirá el nombre de la atleta, Nuria Lugueros para reconocer su laureada trayectoria deportiva y su calidad humana, una decisión que la madre de la deportista agradeció desde las bancadas.

Retirado de los asuntos del orden del día quedó la nominación de las instalaciones deportivas de Cuatrovientos, Manuel Puente Arias después de que la corporación haya recibido un escrito contrario a esa decisión formulado por un grupo de personas.