El vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, ha asegurado que el posible partido en Miami contra el Atlético de Madrid no está descartado al cien por cien y ha añadido que se debe tomar una decisión “antes de la próxima semana”, ya que de no ser así, sería “imposible organizar un viaje y un desplazamiento de ese calibre”.



Llaneza ha explicado que “lo de Miami está en un impasse, a la espera de lo que pueda suceder, pero no está descartado. Estamos a la espera de lo que pueda suceder, pero está claro que debe decidirse antes de la semana que viene. Ya que organizar un viaje de este calibre y de esas características no es fácil, por lo que se necesita por lo menos un mes”, sentenciaba.



Sobre la renovación del delantero Samu Chukwueze y su mejora de contrato y cláusula de rescisión,ha explicado que “cuando esté cerrada se os comunicará”

